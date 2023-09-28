Маск заявил, что без него историю с эсэсовцем Twitter подверг бы цензуре
Маск заявил, что без него чествование эсэсовца подверглось бы цензуре в Twitter
© AP Photo / Benjamin FanjoyИлон Маск
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что история с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте не получила бы огласку, если бы он не приобрел социальную сеть Twitter.
"Вот как был пролит свет на историю о канадском нацисте. MSM (mainstream media, господствующие СМИ - ред.) попытались это проигнорировать. Если бы ученый не сообщил о ней на этой платформе, мир бы не узнал о ней, поскольку (премьер Канады) Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее "российской дезинформацией", весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее", - написал один из пользователей соцсети Х. Под его сообщением Маск, купивший соцсеть в прошлом году, написал: "да".
Политолог Университета Оттавы Иван Катчановски первым обратил внимание на инцидент с приглашением в канадский парламент в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. Ученый указал и представил доказательства того, что Хунки в действительности являлся бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Как написал Катчановски, первым на его комментарии откликнулось издание Forward, став первым западным СМИ, сообщившим о скандале, после которого история получила широкую огласку на страницах международных изданий.
Премьер Канады Джастин Трюдо позднее извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского нациста, но отказался признать собственную ответственность за нее, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.