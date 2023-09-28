https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html

В Венгрии призвали не давать Украине ни копейки из бюджета ЕС

В Венгрии призвали не давать Украине ни копейки из бюджета ЕС - РИА Новости, 28.09.2023

В Венгрии призвали не давать Украине ни копейки из бюджета ЕС

Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:39

2023-09-28T16:39

2023-09-28T17:32

венгрия

будапешт

киев

урсула фон дер ляйен

петер сийярто

евросоюз

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Конечно, для финансирования Украины может быть много всяких технических решений, мы не можем, да и не хотим мешать другим странам-членам ЕС поддерживать Украину. Мы и сами это делаем разного рода гуманитарными средствами. Одно я точно могу сказать - поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, Еврокомиссия злоупотребляет своими полномочиями и "абсурдно и досадно" затягивает выплату Венгрии денег из фондов ЕС под надуманными предлогами. "Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай Бог, отдали стране, не входящей в ЕС. Венгрия ответит на вопросы и надеется, что Еврокомиссия не будет дальше тянуть время, нарушать правила и выплатит деньги, причитающиеся Венгрии... Нет никаких причин, чтобы ЕК продолжала так себя вести", - сказал Гуйяш. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20230915/neft-1896597361.html

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венгрия, будапешт, киев, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика