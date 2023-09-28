https://ria.ru/20230928/ekspert-1899164824.html
Эксперт заявил, что выборы в Аргентине не повлияют на ее вступление в БРИКС
Эксперт заявил, что выборы в Аргентине не повлияют на ее вступление в БРИКС - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперт заявил, что выборы в Аргентине не повлияют на ее вступление в БРИКС
Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, несмотря на свои громкие заявления, в случае своей победы на выборах может начать выступать за вступление в БРИКС, РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:49
2023-09-28T12:49
2023-09-28T12:49
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, несмотря на свои громкие заявления, в случае своей победы на выборах может начать выступать за вступление в БРИКС, поскольку это выгодно для страны, заявил главный научный сотрудник Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН и Центра иберийских исследований ИЛА РАН Петр Яковлев. Ранее Милей в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, поскольку не собирается поддерживать никаких связей с коммунистами и социалистами. Напротив, основными партнерами для него будут США и Израиль. "Все это хорошее шоу предэлекторальное, но когда начнется скучная изматывающая политическая деятельность во главе этого государства, то многие вещи будут уже представляться иначе. Я не исключаю, что если вдруг мы представим Милея следующим президентом Аргентины, что он, наоборот, будет говорить, что БРИКС - это то, что нам нужно", - сказал он в ходе экспертной сессии "Городской завтрак РСМД. Вступление Аргентины в БРИКС и будущее российско-аргентинских отношений". "Потому что даже сильнейшее аграрное лобби не даст ему зарубить отношения с этими странами и хлопнуть дверью. Аргентина с 2015 года ломится в дверь БРИКС. И вдруг их принимают, и они не хотят. Это скандал. Поэтому я не исключаю, что Аргентина и с господином Милеем благополучно вступит в БРИКС", - подчеркнул эксперт. Милей одержал неожиданную победу на праймериз 13 августа. Кандидат планирует провести радикальные реформы в стране. Для решения экономических проблем Аргентины он предлагает упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Ранее по этому пути пошли Эквадор и Сальвадор. Кроме того, Милей планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения. Выборы президента намечены на 22 октября.
https://ria.ru/20230927/briks-1899000256.html
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аргентина, россия, китай, такер карлсон, брикс, российская академия наук, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), в мире, политика
Аргентина, Россия, Китай, Такер Карлсон, БРИКС, Российская академия наук, Библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), В мире, Политика
Эксперт заявил, что выборы в Аргентине не повлияют на ее вступление в БРИКС
Эксперт: результат выборов не повлияет на вступление в Аргентины в БРИКС