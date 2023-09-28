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Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/dnr-1899300000.html
Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР
Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР - РИА Новости, 28.09.2023
Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР
Украинские войска в течение дня выпустили 36 боеприпасов из крупнокалиберной артиллерии по территории Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:29
2023-09-28T20:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили 36 боеприпасов из крупнокалиберной артиллерии по территории Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Противник в течение дня совершил 11 обстрелов, выпущено 36 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики напомнил, что в результате неразорвавшегося боеприпаса в Куйбышевском районе Донецка тяжелые ранения получил мирный житель 1956 года рождения, а мирная жительница Кировского района города в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" была доставлена в медучреждение с травматической ампутацией стопы. Кроме того, по данным Пушилина, в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР

Пушилин: ВСУ в течение дня выпустили 36 снарядов по ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили 36 боеприпасов из крупнокалиберной артиллерии по территории Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник в течение дня совершил 11 обстрелов, выпущено 36 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава республики напомнил, что в результате неразорвавшегося боеприпаса в Куйбышевском районе Донецка тяжелые ранения получил мирный житель 1956 года рождения, а мирная жительница Кировского района города в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" была доставлена в медучреждение с травматической ампутацией стопы.
Кроме того, по данным Пушилина, в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.
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