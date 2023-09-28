https://ria.ru/20230928/dnr-1899300000.html

Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР

Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР - РИА Новости, 28.09.2023

Украинские военные в течение дня выпустили 36 боеприпасов по территории ДНР

Украинские войска в течение дня выпустили 36 боеприпасов из крупнокалиберной артиллерии по территории Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:29

2023-09-28T20:29

2023-09-28T20:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили 36 боеприпасов из крупнокалиберной артиллерии по территории Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Противник в течение дня совершил 11 обстрелов, выпущено 36 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики напомнил, что в результате неразорвавшегося боеприпаса в Куйбышевском районе Донецка тяжелые ранения получил мирный житель 1956 года рождения, а мирная жительница Кировского района города в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" была доставлена в медучреждение с травматической ампутацией стопы. Кроме того, по данным Пушилина, в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин