https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html

Межгосударственные отношения России и Южного Судана

Межгосударственные отношения России и Южного Судана - РИА Новости, 28.09.2023

Межгосударственные отношения России и Южного Судана

Независимость Республики Южный Судан (РЮС) была провозглашена 9 июля 2011 года. Это стало итогом гражданской войны между Суданом и Южным Суданом (1983-2005)... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:25

2023-09-28T00:25

2023-09-28T00:25

справки

россия

южный судан

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Независимость Республики Южный Судан (РЮС) была провозглашена 9 июля 2011 года. Это стало итогом гражданской войны между Суданом и Южным Суданом (1983-2005). Соглашение о прекращении огня, Всеобъемлющий мирный договор, было подписано противоборствующими сторонами (властями Республики Судан и повстанцами с юга страны) в 2005 году. Согласно этому документу, Южный Судан получил статус независимой от севера автономии, которой было предоставлено право на референдум о выходе из состава республики. Сам референдум состоялся в начале 2011 года. В ходе голосования более 98% населения Южного Судана высказались за создание независимого государства. 11 июля 2011 года президент России подписал указ "О признании Российской Федерацией Республики Южный Судан и об установлении с ней дипломатических отношений". 22 августа 2011 года в Джубе подписано совместное "Заявление об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Южный Судан". В сентябре 2011 года "на полях" 66-й сессии ГА ООН состоялась беседа Сергея Лаврова с главой МИД Республики Южный Судан Ниалом Денгом Ниалом. В октябре 2012 года и в январе 2013 года спецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов встречался с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром. В мае 2014 года в Москве прошли переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южного Судана Бенджамином Барнабой, посетившим Россию с рабочим визитом. В декабре 2014 года в российской столице состоялась очередная встреча министров иностранных дел России и Южного Судана, прошли консультации Бенджамина Барнабы со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. В январе 2015 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) "на полях" 24-й Ассамблеи Афросоюза состоялись беседы Михаила Богданова с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром и лидером оппозиции Риеком Мачаром.В сентябре 2015 года в Москве глава МИД Южного Судана Бенджамин Барнаба вновь посетил Москву. Состоялись его переговоры с Сергеем Лавровым и трехсторонняя встреча по межсуданскому урегулированию с участием министра иностранных дел Судана Ибрагима Гандура. В июне 2019 года первый вице-президент Южного Судана Табан Денг Гай принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. "На полях" форума состоялась его беседа с Михаилом Богдановым. В октябре 2019 года президент Южного Судана Сальваторе Киир принял участие в экономическом форуме и саммите "Россия – Африка" в Сочи. "На полях" мероприятий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южного Судана Авут Денг Ачуил подписали Меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В январе 2020 года Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Авут Денг Ачуил, находившейся в Москве с рабочим визитом. Она также посетила Дипломатическую академию МИД России, Институт Африки РАН.В сентябре 2020 года в Москве состоялась встреча Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Денгом Дау Денгом. В мае 2021 года находившийся с рабочей поездкой в Джубе Михаил Богданов был принят президентом Южного Судана Сальваторе Кииром и первым вице-президентом Риеком Мачаром. В декабре 2021 года Михаил Богданов принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Денга Дау Денга, находящегося в Москве с частной поездкой. В сентябре 2022 года в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча Сергея Лаврова с вице-президентом Республики Южный Судан Хуссейном Аколом Абдельбаги.27-28 июля 2023 года делегация Южного Судана во главе с вице-президентом Южного Судана Табаном Денгом Гаи приняла участие в саммите Россия-Африка, который прошел в Санкт-Петербурге. Между государствами существует потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как энергетика, строительство, развитие автомобильной, железнодорожной и трубопроводной инфраструктуры, сельское хозяйство.Одно из перспективных направлений двустороннего взаимодействия – работа по развитию топливно-энергетического комплекса Южного Судана. Ряд проектов с российским участием уже реализуется. В апреле 2016 года в Москве министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр нефтяной и горной промышленности Южного Судана Стивен Дьеу Дау подписали межведомственный Меморандум о сотрудничестве в области энергетики. В октябре 2018 года министр нефти и горнодобывающей промышленности Республики Южный Судан Эзекиль Лол Гаткуот принял участие в Международном форуме по энергетике "Российская энергетическая неделя" в Москве, провел переговоры с Александром Новаком, представителями ведущих российских энергетических компаний. "На полях" мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством нефти и горнодобывающей промышленности Южного Судана и АО "Зарубежнефть". В Южном Судане работает компания с российским капиталом "Сафинат", которая построила в городе Бентиу нефтеперерабатывающий завод и цементный завод в пригороде Джубы. В планах – получить подряд на проект автомагистрали из столицы до Бентиу, разрабатывать нефтяные месторождения.В 2013 году Южный Судан посещали представители госкорпорации "Ростех", его дочерней компании ООО "РТ-Глобальные ресурсы". В мае 2013 года в Джубе находилась делегация российских деловых кругов, представлявшая концерны "Тракторные заводы", "Созвездие", ОАО "Уральский завод пожарной техники", ЗАО "ВК КАМАЗ", ВА "Интерарм".По данным ФТС за 2021 год, товарооборот между Россией и Южным Суданом составил 11,3 миллиона долларов. При этом доля российского экспорта – 7,7 миллиона долларов, импорта – 3,5 миллиона долларов. Основу экспорта составляют электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука; ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; основа импорта – товары с секретным кодом.С 2016 года действует Соглашение между Россией и Южном Суданом о военно-техническом сотрудничестве.В Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) принимают участие российские полицейские. Авиакомпании "Абакан", "Скол", "ЮТэйр" и НПК "ПАНХ" оказывают транспортные услуги МООНЮС, с ВПП ООН работает "Абаканавиа".21 декабря 2012 года южносуданскими военными был сбит гражданский вертолет Ми-8, принадлежавший АО "Нижневартовскавиа", работающей по контракту с МООНЮС. Погибли четыре члена экипажа – граждане России. В декабре 2015 года в Москве подписано Соглашение о размере и графике выплаты южносуданской стороной ущерба АО "Нижневартовскавиа" в связи с потерей вертолета и соответствующих компенсаций родственникам погибших членов экипажа на общую сумму в 6,224 миллиона долларов. В октябре 2019 года правительство Южного Судана выплатило российской авиакомпании и близким членов экипажа сумму компенсаций в полном размере. 26 августа 2014 года в Южном Судане потерпел катастрофу гражданский вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", также работавший по контракту с МООНЮС. Согласно основной версии, вертолет был сбит в результате обстрела с земли с занятой повстанцами территории. Погибли трое членов экипажа – граждане России, один человек ранен. С согласия южносуданской стороны расследование проводится Росавиацией с участием южносуданских авиационных властей. В ноябре 2014 года Росавиация представила предварительный отчет, в котором говорится о "воздействии на вертолет внешнего поражающего фактора".Развивается сотрудничество в гуманитарной сфере.В мае 2017 года министр культуры, молодежной политики и спорта Южного Судана Надя Ароп Дуди приняла участие в работе международного форума "Интермузей-2017" в Москве. "На полях" фестиваля южносуданский министр и первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов подписали межведомственный Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры. В сентябре 2020 года Дипломатическую академию МИД России посетила делегация Межправительственной организации по развитию (ИГАД), в которую входят восемь стран восточноафриканского региона, включая Джибути, Кению, Сомали, Судан, Южный Судан, Уганду, Эритрею и Эфиопию. В ходе визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между Академией и Институтом дипломатической службы ИГАД, целью которого является создание условий и правовой базы для регулярных контактов и сотрудничества в учебной и научных областях. В 2020 году Россия выделила Южному Судану один миллион долларов на преодоление последствий нашествия саранчи. 30 мая 2023 года РФ воздержалась при голосовании по подготовленному Соединенными Штатами проекту резолюции СБ о продлении санкционного режима в отношении Южного Судана.По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензя, Москва сожалеет, что "американские авторы, будучи зацикленными на не оправдавшей себя санкционной парадигме, оказались не готовы не только пойти навстречу этому молодому государству в вопросе пересмотра оружейного эмбарго, но и даже организовать в ходе переговоров конструктивную дискуссию по ключевым положениям проекта и выдвинутым конкретным положениям по их пересмотру". Как указал постпред, в очередной раз были проигнорированы не только согласованные позиции стран континента, но и подходы ряда других членов СБ, включая Россию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

южный судан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, южный судан