Богданов встретился с вице-президентом Южного Судана

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с первым вице-президентом Южного Судана Табаном Денгом Гаем продвижение урегулирования внутреннего конфликта в этой стране, сообщил МИД РФ.

"Была также затронута сложившаяся ситуация в РЮС с упором на задачу устойчивого продвижения процесса урегулирования внутреннего конфликта в этой стране на основе ранее достигнутых всеобъемлющих договоренностей", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на наращивание конструктивного взаимодействия Москвы и Джубы в ООН и на других площадках.

Кроме того, российская сторона подчеркнула необходимость скорейшего решения вопроса о возмещении Южным Суданом ущерба авиакомпании АО "Нижневартовскавиа" за сбитый в декабре 2012 года в Южном Судане вертолет Ми-8АМТ и выплате компенсаций родственникам погибших россиян-членов экипажа.

Встреча прошла в пятницу на полях ПМЭФ.

Инцидент российским с вертолетом Ми-8 произошел в декабре 2012 года в районе Ликуанголе провинции Джонглей. Представители армии Южного Судана подтвердили, что российский вертолет, обслуживавший миссию ООН в этой стране, был сбит по ошибке военными, которые приняли его за вражеский. В результате инцидента погибли четыре российских пилота.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является лидер повстанческого движения Риека Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.