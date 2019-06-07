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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Богданов встретился с вице-президентом Южного Судана

Вчера, 20:58
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с первым вице-президентом Южного Судана Табаном Денгом Гаем продвижение урегулирования внутреннего конфликта в этой стране, сообщил МИД РФ.
"Была также затронута сложившаяся ситуация в РЮС с упором на задачу устойчивого продвижения процесса урегулирования внутреннего конфликта в этой стране на основе ранее достигнутых всеобъемлющих договоренностей", - говорится в сообщении ведомства.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на наращивание конструктивного взаимодействия Москвы и Джубы в ООН и на других площадках.
Кроме того, российская сторона подчеркнула необходимость скорейшего решения вопроса о возмещении Южным Суданом ущерба авиакомпании АО "Нижневартовскавиа" за сбитый в декабре 2012 года в Южном Судане вертолет Ми-8АМТ и выплате компенсаций родственникам погибших россиян-членов экипажа.
Встреча прошла в пятницу на полях ПМЭФ.
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Инцидент российским с вертолетом Ми-8 произошел в декабре 2012 года в районе Ликуанголе провинции Джонглей. Представители армии Южного Судана подтвердили, что российский вертолет, обслуживавший миссию ООН в этой стране, был сбит по ошибке военными, которые приняли его за вражеский. В результате инцидента погибли четыре российских пилота.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является лидер повстанческого движения Риека Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМихаил БогдановМИД РФРоссияЮжный Судан
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