https://ria.ru/20230530/sudan-1875163216.html

Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана

Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана - РИА Новости, 30.05.2023

Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана

СБ ООН принял резолюцию о продлении санкционного режима против Южного Судана, Россия, Китай, Гана, Габон и Мозамбик воздержались при голосовании, передает... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:39

2023-05-30T18:39

2023-05-30T18:39

в мире

южный судан

совет безопасности оон

оон

россия

китай

василий небензя

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ООН, 30 мая – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию о продлении санкционного режима против Южного Судана, Россия, Китай, Гана, Габон и Мозамбик воздержались при голосовании, передает корреспондент РИА Новости. Резолюция была подготовлена США. "РФ воздержалась по подготовленному Соединенными Штатами проекту резолюции СБ о продлении санкционного режима в отношении Южного Судана. Считаем предусмотренные документом санкционные послабления недостаточными", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Москва сожалеет, что "американские авторы, будучи зацикленными на не оправдавшей себя санкционной парадигме, оказались не готовы не только пойти навстречу этому молодому государству в вопросе пересмотра оружейного эмбарго, но и даже организовать в ходе переговоров конструктивную дискуссию по ключевым положениям проекта и выдвинутым конкретным положениям по их пересмотру". Как указал постпред, в очередной раз были проигнорированы не только согласованные позиции стран континента, но и подходы ряда других членов СБ, включая Россию. По словам Небензя, Южный Судан на нынешнем этапе особо нуждается в укреплении своих формирующихся вооруженных сил, способных стать эффективным инструментом решения проблемы межобщинного насилия. "Особую озабоченность вызывает то, что во многих африканских государствах, включая Южный Судан, санкционные режимы используются западными странами для давления и даже вмешательства во внутренние дела. Кроме того они дополняются незаконными односторонними ограничительными мерами, которые еще более усугубляют социально-экономическое положение этих государства", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20230529/sudan-1874945066.html

https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html

южный судан

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, южный судан, совет безопасности оон, оон, россия, китай, василий небензя