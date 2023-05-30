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Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана - РИА Новости, 30.05.2023
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18:39 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/sudan-1875163216.html
Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана
Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана - РИА Новости, 30.05.2023
Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана
СБ ООН принял резолюцию о продлении санкционного режима против Южного Судана, Россия, Китай, Гана, Габон и Мозамбик воздержались при голосовании, передает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:39
2023-05-30T18:39
в мире
южный судан
совет безопасности оон
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василий небензя
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ООН, 30 мая – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию о продлении санкционного режима против Южного Судана, Россия, Китай, Гана, Габон и Мозамбик воздержались при голосовании, передает корреспондент РИА Новости. Резолюция была подготовлена США. "РФ воздержалась по подготовленному Соединенными Штатами проекту резолюции СБ о продлении санкционного режима в отношении Южного Судана. Считаем предусмотренные документом санкционные послабления недостаточными", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Москва сожалеет, что "американские авторы, будучи зацикленными на не оправдавшей себя санкционной парадигме, оказались не готовы не только пойти навстречу этому молодому государству в вопросе пересмотра оружейного эмбарго, но и даже организовать в ходе переговоров конструктивную дискуссию по ключевым положениям проекта и выдвинутым конкретным положениям по их пересмотру". Как указал постпред, в очередной раз были проигнорированы не только согласованные позиции стран континента, но и подходы ряда других членов СБ, включая Россию. По словам Небензя, Южный Судан на нынешнем этапе особо нуждается в укреплении своих формирующихся вооруженных сил, способных стать эффективным инструментом решения проблемы межобщинного насилия. "Особую озабоченность вызывает то, что во многих африканских государствах, включая Южный Судан, санкционные режимы используются западными странами для давления и даже вмешательства во внутренние дела. Кроме того они дополняются незаконными односторонними ограничительными мерами, которые еще более усугубляют социально-экономическое положение этих государства", - подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20230529/sudan-1874945066.html
https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html
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в мире, южный судан, совет безопасности оон, оон, россия, китай, василий небензя
В мире, Южный Судан, Совет Безопасности ООН, ООН, Россия, Китай, Василий Небензя
Совбез ООН принял резолюцию о продлении санкций против Южного Судана

Россия и Китай воздержались при голосовании в Совбезе ООН по санкциям против Южного Судана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 30 мая – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию о продлении санкционного режима против Южного Судана, Россия, Китай, Гана, Габон и Мозамбик воздержались при голосовании, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция была подготовлена США.
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"РФ воздержалась по подготовленному Соединенными Штатами проекту резолюции СБ о продлении санкционного режима в отношении Южного Судана. Считаем предусмотренные документом санкционные послабления недостаточными", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, Москва сожалеет, что "американские авторы, будучи зацикленными на не оправдавшей себя санкционной парадигме, оказались не готовы не только пойти навстречу этому молодому государству в вопросе пересмотра оружейного эмбарго, но и даже организовать в ходе переговоров конструктивную дискуссию по ключевым положениям проекта и выдвинутым конкретным положениям по их пересмотру".
Как указал постпред, в очередной раз были проигнорированы не только согласованные позиции стран континента, но и подходы ряда других членов СБ, включая Россию.
По словам Небензя, Южный Судан на нынешнем этапе особо нуждается в укреплении своих формирующихся вооруженных сил, способных стать эффективным инструментом решения проблемы межобщинного насилия.
"Особую озабоченность вызывает то, что во многих африканских государствах, включая Южный Судан, санкционные режимы используются западными странами для давления и даже вмешательства во внутренние дела. Кроме того они дополняются незаконными односторонними ограничительными мерами, которые еще более усугубляют социально-экономическое положение этих государства", - подчеркнул Небензя.
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