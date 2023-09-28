Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем неизбежным
Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем общим стремлением народа
© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Полное воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно, никакая сила не сможет это остановить, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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"Мы должны придерживаться принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года", способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, углублять интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива, защищать фундаментальные интересы китайской нации и продвигать благополучие соотечественников с обоих берегов пролива", - заявил Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября.
Он подчеркнул, что "реализация полного воссоединения родины является общим стремлением народа и тенденцией времени, оно исторически неизбежно, и никакая сила не сможет его остановить".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.