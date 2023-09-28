https://ria.ru/20230928/china-1899264610.html

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем неизбежным

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем неизбежным - РИА Новости, 28.09.2023

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем неизбежным

Полное воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно, никакая сила не сможет это остановить, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:41

2023-09-28T17:41

2023-09-28T17:41

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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Полное воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно, никакая сила не сможет это остановить, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы должны придерживаться принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года", способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, углублять интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива, защищать фундаментальные интересы китайской нации и продвигать благополучие соотечественников с обоих берегов пролива", - заявил Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября. Он подчеркнул, что "реализация полного воссоединения родины является общим стремлением народа и тенденцией времени, оно исторически неизбежно, и никакая сила не сможет его остановить". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.

https://ria.ru/20230816/politika-1890243672.html

https://ria.ru/20230812/bayden-1889626874.html

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в мире, китай, тайвань, си цзиньпин, пекин