https://ria.ru/20230928/briks-1899271404.html

МВФ приветствовал расширение БРИКС

МВФ приветствовал расширение БРИКС - РИА Новости, 28.09.2023

МВФ приветствовал расширение БРИКС

Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, нацеленную на снижение рыночной фрагментации, рост торговли,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:02

2023-09-28T18:02

2023-09-28T18:02

экономика

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мвф

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, нацеленную на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции и торговлю, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Улучшенная и расширенная международная кооперация… в том числе, например, БРИКС, является тем, что мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции", - ответила она на вопрос РИА Новости, комментируя позицию МВФ относительно расширения БРИКС и роста заинтересованности государств в мире к привлечению финансирования через Новый Банк Развития (НБР). Козак добавила, что МВФ со своей стороны стремится избежать фрагментации глобальной экономики. "Так что мы предостерегаем об издержках фрагментации, но конечно приветствуем совместное преодоление странами проблем и поиск решений, которые помогают глобальной экономике", - резюмировала представитель МВФ. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230914/briks-1896239829.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, бразилия, мвф, брикс, россия, индия, китай, юар