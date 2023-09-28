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МВФ приветствовал расширение БРИКС - РИА Новости, 28.09.2023
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18:02 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/briks-1899271404.html
МВФ приветствовал расширение БРИКС
МВФ приветствовал расширение БРИКС - РИА Новости, 28.09.2023
МВФ приветствовал расширение БРИКС
Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, нацеленную на снижение рыночной фрагментации, рост торговли,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:02
2023-09-28T18:02
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, нацеленную на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции и торговлю, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Улучшенная и расширенная международная кооперация… в том числе, например, БРИКС, является тем, что мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции", - ответила она на вопрос РИА Новости, комментируя позицию МВФ относительно расширения БРИКС и роста заинтересованности государств в мире к привлечению финансирования через Новый Банк Развития (НБР). Козак добавила, что МВФ со своей стороны стремится избежать фрагментации глобальной экономики. "Так что мы предостерегаем об издержках фрагментации, но конечно приветствуем совместное преодоление странами проблем и поиск решений, которые помогают глобальной экономике", - резюмировала представитель МВФ. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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экономика, бразилия, мвф, брикс, россия, индия, китай, юар
Экономика, Бразилия, МВФ, БРИКС, Россия, Индия, Китай, ЮАР
МВФ приветствовал расширение БРИКС

Представитель МВФ: расширение БРИКС приведет к снижению рыночной фрагментации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, нацеленную на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции и торговлю, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Улучшенная и расширенная международная кооперация… в том числе, например, БРИКС, является тем, что мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции", - ответила она на вопрос РИА Новости, комментируя позицию МВФ относительно расширения БРИКС и роста заинтересованности государств в мире к привлечению финансирования через Новый Банк Развития (НБР).
Козак добавила, что МВФ со своей стороны стремится избежать фрагментации глобальной экономики. "Так что мы предостерегаем об издержках фрагментации, но конечно приветствуем совместное преодоление странами проблем и поиск решений, которые помогают глобальной экономике", - резюмировала представитель МВФ.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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