https://ria.ru/20230928/avtorynok-1899232748.html

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по российскому авторынку

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по российскому авторынку - РИА Новости, 28.09.2023

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по российскому авторынку

"АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому авторынку на 2023 год: согласно ожиданиям компании, продажи легковушек и LCV составят порядка 1 миллиона штук,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:22

2023-09-28T16:22

2023-09-28T16:22

россия

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

renault

renault clio

экономика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому авторынку на 2023 год: согласно ожиданиям компании, продажи легковушек и LCV составят порядка 1 миллиона штук, рассказал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Исходя из сегодняшнего состояния автомобильного рынка, мы предполагаем, что по итогу он может составить около 1 миллиона автомобилей, c учетом параллельного импорта, который сильно вырос", - сказал он, отвечая на вопрос о российском авторынке текущего года. Изначально компания прогнозировала продажи на российском авторынке в 2023 году на уровне 800-850 тысяч автомобилей. "В начале года рынок давал такие основания. Я помню динамику продаж в январе, феврале и марте - она была даже чуть ниже этих прогнозов. Прогноз учитывал активную программу льготного автокредитования, а деньги тогда быстро закончились (буквально в начале февраля), и спрос просел. Но тем не менее за счёт действий правительства РФ, за счет активизации нашей экономики - перехода ее к модели роста и, стало быть, увеличения покупательской способности населения - спрос, начиная с летних месяцев текущего года, стал нарастать", - пояснил топ-менеджер. Аналогичного прогноза по авторынку РФ 2023 года - объем продаж порядка 1 миллиона штук - придерживается Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230926/volvo-1898825303.html

https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html

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тольятти

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россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault, renault clio, экономика, авто