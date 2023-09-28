"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по российскому авторынку
Глава "АвтоВАЗа": продажи легковушек и LCV могут составить порядка миллиона штук
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому авторынку на 2023 год: согласно ожиданиям компании, продажи легковушек и LCV составят порядка 1 миллиона штук, рассказал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Исходя из сегодняшнего состояния автомобильного рынка, мы предполагаем, что по итогу он может составить около 1 миллиона автомобилей, c учетом параллельного импорта, который сильно вырос", - сказал он, отвечая на вопрос о российском авторынке текущего года.
Изначально компания прогнозировала продажи на российском авторынке в 2023 году на уровне 800-850 тысяч автомобилей. "В начале года рынок давал такие основания. Я помню динамику продаж в январе, феврале и марте - она была даже чуть ниже этих прогнозов. Прогноз учитывал активную программу льготного автокредитования, а деньги тогда быстро закончились (буквально в начале февраля), и спрос просел. Но тем не менее за счёт действий правительства РФ, за счет активизации нашей экономики - перехода ее к модели роста и, стало быть, увеличения покупательской способности населения - спрос, начиная с летних месяцев текущего года, стал нарастать", - пояснил топ-менеджер.
Аналогичного прогноза по авторынку РФ 2023 года - объем продаж порядка 1 миллиона штук - придерживается Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).