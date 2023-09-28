https://ria.ru/20230928/aviabilety-1899216211.html
Эксперты выяснили, куда стало дешевле лететь из Москвы в октябре
Эксперты выяснили, куда стало дешевле лететь из Москвы в октябре - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперты выяснили, куда стало дешевле лететь из Москвы в октябре
Эксперты метапоисковика билетов выяснили, в какие города в октябре стало дешевле летать из Москвы, сообщает Авиасейлс. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:45
2023-09-28T15:45
2023-09-28T15:45
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Эксперты метапоисковика билетов выяснили, в какие города в октябре стало дешевле летать из Москвы, сообщает Авиасейлс.Авиабилеты по самому популярному направлению из столицы Москва — Сочи и обратно в октябре в среднем бронируют за 13 600 рублей, что на 16 процентов меньше, чем в сентябре.Среди других популярных направлений из Москвы и обратно в октябре дешевле лететь в Санкт-Петербург — 6 400 рублей (-18 процентов), Махачкалу — 10 800 рублей (-21 процент), Казань — 7 000 рублей (-17). Кроме того, на десять процентов снизились цены на авиабилеты в Ереван (до 22 900 рублей) и Тбилиси (до 42 000).
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РИА Новости
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Эксперты выяснили, куда стало дешевле лететь из Москвы в октябре
В октябре авиабилеты из Москвы в Петербург, Махачкалу, Казань и Сочи подешевели