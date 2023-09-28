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В Саратовской области фура столкнулась с легковушкой, погиб ребенок

В Саратовской области фура столкнулась с легковушкой, погиб ребенок - РИА Новости, 28.09.2023

В Саратовской области фура столкнулась с легковушкой, погиб ребенок

Легковой автомобиль и фура столкнулись в Вольском районе Саратовской области, в результате один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых пострадали,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:46

2023-09-28T19:46

2023-09-28T20:19

происшествия

саратовская область

вольский район

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в Вольском районе Саратовской области, в результате один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. Сообщение о ДТП поступило в службу "112" в 19.12 (18.12 мск). "По предварительным данным... вблизи поселка Сенной произошло столкновение фуры и Skoda. В результате ДТП из легкового автомобиля погиб ребенок 13 лет, пострадали мужчина, женщина и двое детей четырех и 16 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", - написал Юрин.В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что Skoda Kodiaq и "Камаз" с полуприцепом столкнулись на 205-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград, а в числе пострадавших два мальчика двух и 17 лет. Водитель фуры не пострадал.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП."Водитель автомобиля Skoda Kodiaq не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем и опрокидывание", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

саратовская область

вольский район

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происшествия, саратовская область, вольский район