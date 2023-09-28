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Армения предложила России соглашение по Римскому статуту МУС - РИА Новости, 28.09.2023
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12:35 28.09.2023 (обновлено: 15:21 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/armeniya-1899162000.html
Армения предложила России соглашение по Римскому статуту МУС
Армения предложила России соглашение по Римскому статуту МУС - РИА Новости, 28.09.2023
Армения предложила России соглашение по Римскому статуту МУС
Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:35
2023-09-28T15:21
в мире
армения
россия
международный уголовный суд
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута, сообщило агентство Sputnik со ссылкой на представителя аппарата премьер-министра по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна. "Мы предложили России заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись. Текст был представлен несколько месяцев назад, в апреле. Мы ждем реакции коллег", — заявил он. Киракосян добавил, что об аресте Путина в случае его появления на территории республики не может идти речи, разговоры об этом он назвал неразумными.Замглавы администрации российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями предложения Еревана. По его словам, если Армения берет на себя международные обязательства, "нужно смотреть, что она считает превалирующим".Сегодня профильная комиссия армянского парламента единогласно одобрила проект решения о ратификации Римского статута — международного договора, учредившего МУС. Следом документ обсудят на пленарном заседании.Как пояснил ранее Киракосян, процесс ратификации документа, приостановленный в 2004 году, возобновили из-за "широкомасштабной агрессии против Армении" в сентябре 2022-го и "ряда грубейших военных преступлений" на армянской территории. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.В сентябре российское МВД объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского. Обвинения заочно предъявлены также прокурору Кариму Асаду и судьям Росарио Сальваторе Айтале, Серхио Херардо Угальде Годинесу и Томоко Аканэ.
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898821722.html
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в мире, армения, россия, международный уголовный суд, владимир путин
В мире, Армения, Россия, Международный уголовный суд, Владимир Путин
Армения предложила России соглашение по Римскому статуту МУС

Армения предложила России подписать соглашение по вопросу Римского статута МУС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута, сообщило агентство Sputnik со ссылкой на представителя аппарата премьер-министра по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна.

"Мы предложили России заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись. Текст был представлен несколько месяцев назад, в апреле. Мы ждем реакции коллег", — заявил он.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российские власти обвиняют в "депортации" детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны для Москвы. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом МИД заявил послу Армении Вагаршаку Арутюняну.

Киракосян добавил, что об аресте Путина в случае его появления на территории республики не может идти речи, разговоры об этом он назвал неразумными.
Замглавы администрации российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями предложения Еревана. По его словам, если Армения берет на себя международные обязательства, "нужно смотреть, что она считает превалирующим".
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Как пояснил ранее Киракосян, процесс ратификации документа, приостановленный в 2004 году, возобновили из-за "широкомасштабной агрессии против Армении" в сентябре 2022-го и "ряда грубейших военных преступлений" на армянской территории.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В сентябре российское МВД объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского. Обвинения заочно предъявлены также прокурору Кариму Асаду и судьям Росарио Сальваторе Айтале, Серхио Херардо Угальде Годинесу и Томоко Аканэ.
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