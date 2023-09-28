https://ria.ru/20230928/armeniya-1899109990.html

В Армению из Карабаха уже прибыли более 66 тысяч человек

В Армению из Карабаха уже прибыли более 66 тысяч человек - РИА Новости, 28.09.2023

В Армению из Карабаха уже прибыли более 66 тысяч человек

В Армению из Нагорного Карабаха начиная с 24 сентября уже прибыли 66,5 тысячи человек, сообщил в четверг армянский вице-премьер Тигран Хачатрян. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:12

2023-09-28T10:12

2023-09-28T10:27

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. В Армению из Нагорного Карабаха начиная с 24 сентября уже прибыли 66,5 тысячи человек, сообщил в четверг армянский вице-премьер Тигран Хачатрян."По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 66 500 человек, большая часть - вчера и позавчера. Если 24 и 25 сентября количество переехавших составляла 9 тысяч человек, то 26 сентября переехали 22,800, а 27 сентября - 26,600. Интенсивность сохраняется", - сказал Хачатрян в ходе заседания правительства.Согласно информации правительства, временным жильем обеспечены 10 тысяч 967 человек.По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Позднее минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в результате военной операции - за сутки боевых действий погибли 180 азербайджанских военнослужащих в чине от рядового до подполковника. Кроме того, по данным МВД республики, погибли 12 азербайджанских полицейских.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.

https://ria.ru/20230927/karabakh-1898881387.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

нагорный карабах

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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах