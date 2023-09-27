https://ria.ru/20230927/zavod-1898962291.html

Один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России строят в Оренбуржье

Один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России строят в Оренбуржье - РИА Новости, 27.09.2023

Один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России строят в Оренбуржье

На территории Оренбургской области строится один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в Российской Федерации, инвестиции в объект составят 15 миллиардов... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:12

2023-09-27T15:12

2023-09-27T15:12

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

россия

бузулук

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На территории Оренбургской области строится один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в Российской Федерации, инвестиции в объект составят 15 миллиардов рублей, написал губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.26 сентября Паслер побывал на стройплощадке будущего высокоэффективного производства в Бузулуке."Меморандум с компанией "Астон" о реализации инвестпроекта мы подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. В 2022 году оператор инвестпроекта "Астон-Поволжье" получил разрешение на строительство", - отметил Паслер.Он добавил, что завод превзойдет все существующие мощности Оренбургской области по переработке семян подсолнечника в два раза. Завод строится на площади в 30 гектаров, в объект вложат 15 миллиардов рублей инвестиций. Предполагается, что в сутки предприятие будет перерабатывать 2 тысячи тонн подсолнечника. Кроме того, завод создаст сотни новых трудовых вакансий."Причем, предприятие будет придерживаться целей устойчивого развития ESG. Современное автоматизированное оборудование сократит потери на производстве. Энергией завод обеспечит собственная ТЭЦ, которая работает на органическом сырье – лузге подсолнечника. Завод будет производить 22 мегаватт электроэнергии, причем 12 мегаватт отдавая в городскую сеть", - уточнил Паслер.Губернатор пояснил, что предприятие будет работать на сырье из регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а также территорий северного Казахстана. Продукция - масло и кормовой шрот – пойдет, в том числе и на экспорт. Инвестор самостоятельно возводит всю инфраструктуру. Регион приведет в порядок все прилегающие дороги и развязку. В бюджете следующего года будет заложено на эти цели 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230927/orenburzhe-1898897109.html

оренбургская область

россия

бузулук

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Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, россия, бузулук