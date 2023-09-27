Один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России строят в Оренбуржье
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Строительство одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России в Оренбургской области
Строительство одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России в Оренбургской области
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На территории Оренбургской области строится один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в Российской Федерации, инвестиции в объект составят 15 миллиардов рублей, написал губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
26 сентября Паслер побывал на стройплощадке будущего высокоэффективного производства в Бузулуке.
"Меморандум с компанией "Астон" о реализации инвестпроекта мы подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. В 2022 году оператор инвестпроекта "Астон-Поволжье" получил разрешение на строительство", - отметил Паслер.
Он добавил, что завод превзойдет все существующие мощности Оренбургской области по переработке семян подсолнечника в два раза. Завод строится на площади в 30 гектаров, в объект вложат 15 миллиардов рублей инвестиций. Предполагается, что в сутки предприятие будет перерабатывать 2 тысячи тонн подсолнечника. Кроме того, завод создаст сотни новых трудовых вакансий.
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"Причем, предприятие будет придерживаться целей устойчивого развития ESG. Современное автоматизированное оборудование сократит потери на производстве. Энергией завод обеспечит собственная ТЭЦ, которая работает на органическом сырье – лузге подсолнечника. Завод будет производить 22 мегаватт электроэнергии, причем 12 мегаватт отдавая в городскую сеть", - уточнил Паслер.
Губернатор пояснил, что предприятие будет работать на сырье из регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а также территорий северного Казахстана. Продукция - масло и кормовой шрот – пойдет, в том числе и на экспорт. Инвестор самостоятельно возводит всю инфраструктуру. Регион приведет в порядок все прилегающие дороги и развязку. В бюджете следующего года будет заложено на эти цели 500 миллионов рублей.