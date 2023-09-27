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КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения - РИА Новости, 27.09.2023
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13:37 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vypusk-1898937885.html
КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения
КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения - РИА Новости, 27.09.2023
КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за последние полгода нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2-5 раз, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:37
2023-09-27T13:37
безопасность
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
борис обносов
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за последние полгода нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2-5 раз, сообщило Минобороны РФ. Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с проверкой выполнения ГОЗ одно из предприятий КТРВ в Московской области. "Руководитель корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции - в 3,5 и 5 раз", - говорится в сообщении.
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безопасность, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), борис обносов, россия
Безопасность, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Борис Обносов, Россия
КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения

Минобороны: КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2 — 5 раз

© Фото : ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"
ОАО Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"
ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за последние полгода нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2-5 раз, сообщило Минобороны РФ.
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с проверкой выполнения ГОЗ одно из предприятий КТРВ в Московской области.
"Руководитель корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции - в 3,5 и 5 раз", - говорится в сообщении.
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БезопасностьМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуТактическое ракетное вооружение (корпорация)Борис ОбносовРоссия
 
 
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