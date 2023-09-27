https://ria.ru/20230927/vypusk-1898937885.html

КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения

КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения - РИА Новости, 27.09.2023

КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за последние полгода нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2-5 раз, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:37

2023-09-27T13:37

2023-09-27T13:37

безопасность

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

борис обносов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/120869/77/1208697706_81:0:899:460_1920x0_80_0_0_2fc63f04b384edad5b750fada0067e23.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за последние полгода нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2-5 раз, сообщило Минобороны РФ. Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с проверкой выполнения ГОЗ одно из предприятий КТРВ в Московской области. "Руководитель корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции - в 3,5 и 5 раз", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), борис обносов, россия