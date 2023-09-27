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Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы - РИА Новости, 27.09.2023
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14:32 27.09.2023 (обновлено: 23:21 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vyezd-1898953086.html
Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы
Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы - РИА Новости, 27.09.2023
Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о распоряжении, запрещающем без согласования выезд депутатов, сенаторов,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:32
2023-09-27T23:21
политика
россия
дмитрий песков
госдума рф
совет федерации рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о распоряжении, запрещающем без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. "Нет, я оставляю это без комментариев", — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о новой установке для парламентариев. Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Депутат пояснил РИА Новости, что ограничения будут действовать на территориях всех новых регионов России.
https://ria.ru/20230926/rogozin-1898696731.html
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политика, россия, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

Песков не комментирует запрет чиновникам на самовольный выезд в новые регионы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о распоряжении, запрещающем без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
"Нет, я оставляю это без комментариев", — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о новой установке для парламентариев.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Депутат пояснил РИА Новости, что ограничения будут действовать на территориях всех новых регионов России.
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковГосдума РФСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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