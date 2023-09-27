https://ria.ru/20230927/vyezd-1898953086.html

Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы - РИА Новости, 27.09.2023

Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о распоряжении, запрещающем без согласования выезд депутатов, сенаторов,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:32

2023-09-27T14:32

2023-09-27T23:21

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о распоряжении, запрещающем без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. "Нет, я оставляю это без комментариев", — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о новой установке для парламентариев. Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Депутат пояснил РИА Новости, что ограничения будут действовать на территориях всех новых регионов России.

https://ria.ru/20230926/rogozin-1898696731.html

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область