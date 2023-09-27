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Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы
Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы - РИА Новости, 27.09.2023
Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о распоряжении, запрещающем без согласования выезд депутатов, сенаторов,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:32
2023-09-27T14:32
2023-09-27T23:21
политика
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о распоряжении, запрещающем без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. "Нет, я оставляю это без комментариев", — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о новой установке для парламентариев. Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Депутат пояснил РИА Новости, что ограничения будут действовать на территориях всех новых регионов России.
https://ria.ru/20230926/rogozin-1898696731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков не стал комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы
Песков не комментирует запрет чиновникам на самовольный выезд в новые регионы