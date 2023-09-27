https://ria.ru/20230927/vto-1898980080.html

Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО

Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО - РИА Новости, 27.09.2023

Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО

Необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) является общим консенсусом и общей тенденцией, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:43

2023-09-27T15:43

2023-09-27T15:47

в мире

китай

си цзиньпин

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) является общим консенсусом и общей тенденцией, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. В среду Политбюро ЦК КПК провело заседание, на котором председательствовал глава КНР Си Цзиньпин. Участники заседания, в частности, обсудили правила ВТО и ее реформирование. "Необходимость проведения реформы ВТО является общим консенсусом и общей тенденцией", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что ВТО является важной опорой мультилатерализма и важной площадкой глобального экономического управления. По словам главы КНР, для участия в реформировании ВТО Китай должен "твердо стоять на правильной стороне истории", придерживаться общего направления экономической глобализации, защищать свободную торговлю и истинную многосторонность, противостоять односторонности и протекционизму, противостоять политизации и вепонизации торговых вопросов, и способствовать построению глобальной экономики открытого типа. Китайский лидер подчеркнул, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран, в число которых входит и сам Китай. ВТО была создана 1 января 1995 года. Основной целью ее работы является стимулирование более открытой глобальной торговли. Членами ВТО являются более 150 стран. Китай вступил в ВТО в 2001 году. В Политбюро ЦК КПК входят наиболее влиятельные партийные чиновники, прошедший в октябре прошлого года 20-й съезд КПК избрал новый состав ЦК из 205 человек, в который утвердил Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи.

https://ria.ru/20221209/vto-1837609020.html

https://ria.ru/20230911/vto-1895574395.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, си цзиньпин, всемирная торговая организация (вто)