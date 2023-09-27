https://ria.ru/20230927/vto-1898980080.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО
Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО - РИА Новости, 27.09.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО
Необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) является общим консенсусом и общей тенденцией, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:43
2023-09-27T15:43
2023-09-27T15:47
в мире
китай
си цзиньпин
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) является общим консенсусом и общей тенденцией, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. В среду Политбюро ЦК КПК провело заседание, на котором председательствовал глава КНР Си Цзиньпин. Участники заседания, в частности, обсудили правила ВТО и ее реформирование. "Необходимость проведения реформы ВТО является общим консенсусом и общей тенденцией", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что ВТО является важной опорой мультилатерализма и важной площадкой глобального экономического управления. По словам главы КНР, для участия в реформировании ВТО Китай должен "твердо стоять на правильной стороне истории", придерживаться общего направления экономической глобализации, защищать свободную торговлю и истинную многосторонность, противостоять односторонности и протекционизму, противостоять политизации и вепонизации торговых вопросов, и способствовать построению глобальной экономики открытого типа. Китайский лидер подчеркнул, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран, в число которых входит и сам Китай. ВТО была создана 1 января 1995 года. Основной целью ее работы является стимулирование более открытой глобальной торговли. Членами ВТО являются более 150 стран. Китай вступил в ВТО в 2001 году. В Политбюро ЦК КПК входят наиболее влиятельные партийные чиновники, прошедший в октябре прошлого года 20-й съезд КПК избрал новый состав ЦК из 205 человек, в который утвердил Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи.
https://ria.ru/20221209/vto-1837609020.html
https://ria.ru/20230911/vto-1895574395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Всемирная торговая организация (ВТО)
Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО
Си Цзиньпин назвал необходимость реформирования ВТО общим консенсусом
ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости.
Необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) является общим консенсусом и общей тенденцией, заявил
в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
В среду Политбюро ЦК КПК провело заседание, на котором председательствовал глава КНР Си Цзиньпин. Участники заседания, в частности, обсудили правила ВТО и ее реформирование.
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"Необходимость проведения реформы ВТО является общим консенсусом и общей тенденцией", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что ВТО является важной опорой мультилатерализма и важной площадкой глобального экономического управления. По словам главы КНР, для участия в реформировании ВТО Китай должен "твердо стоять на правильной стороне истории", придерживаться общего направления экономической глобализации, защищать свободную торговлю и истинную многосторонность, противостоять односторонности и протекционизму, противостоять политизации и вепонизации торговых вопросов, и способствовать построению глобальной экономики открытого типа. Китайский лидер подчеркнул, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран, в число которых входит и сам Китай.
ВТО была создана 1 января 1995 года. Основной целью ее работы является стимулирование более открытой глобальной торговли. Членами ВТО являются более 150 стран. Китай вступил в ВТО в 2001 году.
В Политбюро ЦК КПК входят наиболее влиятельные партийные чиновники, прошедший в октябре прошлого года 20-й съезд КПК избрал новый состав ЦК из 205 человек, в который утвердил Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи.
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