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"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о ЧП на передовой
"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о ЧП на передовой - РИА Новости, 27.09.2023
"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о ЧП на передовой
ВСУ оказались уязвимы из-за эффективной тактики российских войск, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:59
2023-09-27T14:59
2023-09-27T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
f-16
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ оказались уязвимы из-за эффективной тактики российских войск, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Русские на порядок улучшили свои навыки по использованию артиллерии. <…> Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны. <…> Как только вы начинаете перемещаться на поле боя, особенно в светлое время суток, то вас (украинцев. — Прим. ред.) сразу заметят и в течение нескольких минут вам на голову обрушится волна из снарядов", — отметил он.По словам военного, Зеленскому докладывают, что ВСУ не удастся нарастить необходимую боевую мощь для прорыва трех хорошо укрепленных линий обороны. Кроме того, украинские войска не могут перегруппироваться и подготовиться для нанесения удара из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии, добавил Шаффер.Сейчас уже поздно поставлять киевскому режиму новую западную технику, включая истребители F-16, поскольку момент для успешного маневра упущен, резюмировал он.ВСУ с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
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в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Сергей Шойгу
"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о ЧП на передовой
Экс-разведчик Шаффер: ВСУ оказались легкой мишенью для российской артиллерии