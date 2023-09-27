https://ria.ru/20230927/vsu-1898962454.html

"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о ЧП на передовой

"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о ЧП на передовой - РИА Новости, 27.09.2023

"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о ЧП на передовой

ВСУ оказались уязвимы из-за эффективной тактики российских войск, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:59

2023-09-27T14:59

2023-09-27T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

f-16

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898449685_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_2371066ff660dea0a6c05807f606a634.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ оказались уязвимы из-за эффективной тактики российских войск, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Русские на порядок улучшили свои навыки по использованию артиллерии. <…> Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны. <…> Как только вы начинаете перемещаться на поле боя, особенно в светлое время суток, то вас (украинцев. — Прим. ред.) сразу заметят и в течение нескольких минут вам на голову обрушится волна из снарядов", — отметил он.По словам военного, Зеленскому докладывают, что ВСУ не удастся нарастить необходимую боевую мощь для прорыва трех хорошо укрепленных линий обороны. Кроме того, украинские войска не могут перегруппироваться и подготовиться для нанесения удара из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии, добавил Шаффер.Сейчас уже поздно поставлять киевскому режиму новую западную технику, включая истребители F-16, поскольку момент для успешного маневра упущен, резюмировал он.ВСУ с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898613520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16, сергей шойгу