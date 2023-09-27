https://ria.ru/20230927/vsu-1898868841.html
Военный эксперт рассказал о "мясных штурмах" ВСУ на Донецком направлении
Военный эксперт рассказал о "мясных штурмах" ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Военный эксперт рассказал о "мясных штурмах" ВСУ на Донецком направлении
Украинские силовики на Донецком направлении бросают на "мясные штурмы" неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:36
2023-09-27T08:36
2023-09-27T08:36
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики на Донецком направлении бросают на "мясные штурмы" неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Согласно последним сводкам Минобороны РФ, на Донецком направлении украинские войска за двое суток потеряли около 750 военнослужащих убитыми и ранеными. "После очередного штурма наших позиций в районе населенного пункта Спорное, украинские боевики понесли очередные как безвозвратные, так и санитарные потери. В ходе боестолкновения эвакуация раненых украинских боевиков со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) не производилась. Эвакуацию провели военнослужащие ВС РФ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что украинским военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и после стабилизации пациентов они были перенаправлены в медучреждение. Кроме того, эксперт заявил, что в ходе беседы с военнопленными "было установлено, что они не проходили должной подготовки и в большей степени были направлены на фронт с восточной и центральной частей страны".
https://ria.ru/20230921/oborona-1897680804.html
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893683419.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф, в мире, андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал о "мясных штурмах" ВСУ на Донецком направлении
Марочко: жителей Восточной Украины бросают в "мясные штурмы" под Донецком
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики на Донецком направлении бросают на "мясные штурмы" неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Согласно последним сводкам Минобороны РФ, на Донецком направлении украинские войска за двое суток потеряли около 750 военнослужащих убитыми и ранеными.
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"После очередного штурма наших позиций в районе населенного пункта Спорное, украинские боевики понесли очередные как безвозвратные, так и санитарные потери. В ходе боестолкновения эвакуация раненых украинских боевиков со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) не производилась. Эвакуацию провели военнослужащие ВС РФ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что украинским военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и после стабилизации пациентов они были перенаправлены в медучреждение.
Кроме того, эксперт заявил, что в ходе беседы с военнопленными "было установлено, что они не проходили должной подготовки и в большей степени были направлены на фронт с восточной и центральной частей страны".
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