https://ria.ru/20230927/vsu-1898868841.html

Военный эксперт рассказал о "мясных штурмах" ВСУ на Донецком направлении

Военный эксперт рассказал о "мясных штурмах" ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Военный эксперт рассказал о "мясных штурмах" ВСУ на Донецком направлении

Украинские силовики на Донецком направлении бросают на "мясные штурмы" неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:36

2023-09-27T08:36

2023-09-27T08:36

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики на Донецком направлении бросают на "мясные штурмы" неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Согласно последним сводкам Минобороны РФ, на Донецком направлении украинские войска за двое суток потеряли около 750 военнослужащих убитыми и ранеными. "После очередного штурма наших позиций в районе населенного пункта Спорное, украинские боевики понесли очередные как безвозвратные, так и санитарные потери. В ходе боестолкновения эвакуация раненых украинских боевиков со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) не производилась. Эвакуацию провели военнослужащие ВС РФ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что украинским военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и после стабилизации пациентов они были перенаправлены в медучреждение. Кроме того, эксперт заявил, что в ходе беседы с военнопленными "было установлено, что они не проходили должной подготовки и в большей степени были направлены на фронт с восточной и центральной частей страны".

https://ria.ru/20230921/oborona-1897680804.html

https://ria.ru/20230901/ukraina-1893683419.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы рф, в мире, андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины