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В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vsu-1898867651.html
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово - РИА Новости, 27.09.2023
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово
Украинская армия при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую "важную персону" на Краснолиманском направлении в ЛНР, ранение мог получить высший офицер... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:25
2023-09-27T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинская армия при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую "важную персону" на Краснолиманском направлении в ЛНР, ранение мог получить высший офицер ВСУ либо высокопоставленный куратор, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении эвакуировали "важную персону". На участке Сватово-Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации" - сообщил Марочко агентству. Анализируя поведение украинского командования и его действия, эксперт предположил, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена ВСУ. Согласно сводке Минобороны РФ за вторник, за сутки на Краснолиманском направлении потери противника составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными.
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово

Марочко: ВСУ эвакуировали раненую "важную персону" на участке Сватово—Кременная

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8Вертолет Ми-8 ВС Украины
Вертолет Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8
Вертолет Ми-8 ВС Украины . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинская армия при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую "важную персону" на Краснолиманском направлении в ЛНР, ранение мог получить высший офицер ВСУ либо высокопоставленный куратор, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На Краснолиманском направлении эвакуировали "важную персону". На участке Сватово-Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации" - сообщил Марочко агентству.
Анализируя поведение украинского командования и его действия, эксперт предположил, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена ВСУ.
Согласно сводке Минобороны РФ за вторник, за сутки на Краснолиманском направлении потери противника составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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