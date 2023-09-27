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В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово - РИА Новости, 27.09.2023
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово
Украинская армия при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую "важную персону" на Краснолиманском направлении в ЛНР, ранение мог получить высший офицер... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:25
2023-09-27T08:25
2023-09-27T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинская армия при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую "важную персону" на Краснолиманском направлении в ЛНР, ранение мог получить высший офицер ВСУ либо высокопоставленный куратор, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении эвакуировали "важную персону". На участке Сватово-Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации" - сообщил Марочко агентству. Анализируя поведение украинского командования и его действия, эксперт предположил, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена ВСУ. Согласно сводке Минобороны РФ за вторник, за сутки на Краснолиманском направлении потери противника составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово
Марочко: ВСУ эвакуировали раненую "важную персону" на участке Сватово—Кременная