https://ria.ru/20230927/voz-1899069858.html

ВОЗ пообещала сделать все возможное для помощи беженцам из Карабаха

ВОЗ пообещала сделать все возможное для помощи беженцам из Карабаха - РИА Новости, 27.09.2023

ВОЗ пообещала сделать все возможное для помощи беженцам из Карабаха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделает все возможное, чтобы помочь беженцам из Нагорного Карабаха, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:59

2023-09-27T22:59

2023-09-27T22:59

в мире

азербайджан

нагорный карабах

армения

ильхам алиев

хикмет гаджиев

воз

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделает все возможное, чтобы помочь беженцам из Нагорного Карабаха, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации в Женеве. Ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в ходе брифинга заявила, что в Армению из Карабаха с 24 сентября уже переехали 53629 человек. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. "Именно те, кто покидают свои дома, наиболее уязвимы. ...ВОЗ сделает все возможное, чтобы помочь беженцам (из Нагорного Карабаха - ред.)", - заявил журналистам Гебреисус. Как заявил директор ВОЗ, все страны должны защищать мирных граждан, так как они находятся в "очень уязвимом положении". Гебреисус также отметил, что при этом необходимо соблюдать международное право. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, армения, ильхам алиев, хикмет гаджиев, воз, ситуация в нагорном карабахе