ВОЗ пообещала сделать все возможное для помощи беженцам из Карабаха
Гебреисус: ВОЗ сделает все возможное для помощи беженцам из Нагорного Карабаха
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделает все возможное, чтобы помочь беженцам из Нагорного Карабаха, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации в Женеве.
Ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в ходе брифинга заявила, что в Армению из Карабаха с 24 сентября уже переехали 53629 человек. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
"Именно те, кто покидают свои дома, наиболее уязвимы. ...ВОЗ сделает все возможное, чтобы помочь беженцам (из Нагорного Карабаха - ред.)", - заявил журналистам Гебреисус.
Как заявил директор ВОЗ, все страны должны защищать мирных граждан, так как они находятся в "очень уязвимом положении". Гебреисус также отметил, что при этом необходимо соблюдать международное право.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.