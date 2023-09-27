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КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения

КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения - РИА Новости, 27.09.2023

КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) показала министру обороны РФ Сергею Шойгу на своем предприятии в Московской области запущенные в серийное... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:43

2023-09-27T13:43

2023-09-27T13:52

новое оружие россии

безопасность

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) показала министру обороны РФ Сергею Шойгу на своем предприятии в Московской области запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках оперативной разработки и модернизации, сообщило Минобороны. Шойгу проверил на предприятии ход выполнения гособоронзаказа. "Руководство корпорации представило министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз. 2023-09-27T13:43 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), россия, московская область (подмосковье), видео