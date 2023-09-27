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КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения - РИА Новости, 27.09.2023
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Новое оружие России
 
13:43 27.09.2023 (обновлено: 13:52 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html
КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения
КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения - РИА Новости, 27.09.2023
КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) показала министру обороны РФ Сергею Шойгу на своем предприятии в Московской области запущенные в серийное... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:43
2023-09-27T13:52
новое оружие россии
безопасность
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) показала министру обороны РФ Сергею Шойгу на своем предприятии в Московской области запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках оперативной разработки и модернизации, сообщило Минобороны. Шойгу проверил на предприятии ход выполнения гособоронзаказа. "Руководство корпорации представило министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", - говорится в сообщении.
россия
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Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз.
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безопасность, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), россия, московская область (подмосковье), видео
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Россия, Московская область (Подмосковье)
КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) показала министру обороны РФ Сергею Шойгу на своем предприятии в Московской области запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках оперативной разработки и модернизации, сообщило Минобороны.
2023-09-27T13:43
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КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения

КТРВ показала Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы оружия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) показала министру обороны РФ Сергею Шойгу на своем предприятии в Московской области запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках оперативной разработки и модернизации, сообщило Минобороны.
Шойгу проверил на предприятии ход выполнения гособоронзаказа.
«
"Руководство корпорации представило министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", - говорится в сообщении.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСергей ШойгуТактическое ракетное вооружение (корпорация)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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