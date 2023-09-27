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В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023
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22:20 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899066622.html
В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна
В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023
В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что МИД приложит все усилия для защиты прав и возвращения задержанного... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:20
2023-09-27T22:20
нагорный карабах
россия
армения
рубен варданян
в мире
владимир путин
сколково
тройка диалог
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что МИД приложит все усилия для защиты прав и возвращения задержанного азербайджанскими властями предпринимателя Рубена Варданяна - экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха. Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана сообщила, что бывший госминистр непризнанного Карабаха Рубен Варданян был задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России, президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства. "МИД Армении предпримет все возможные меры для обеспечения защиты прав Рубена Варданяна и его возвращения. В этом плане ожидаем содействия России и других международных партнеров", - сказала Бадалян Sputnik Армения. Уроженец Еревана Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и Московской школы управления "Сколково". СМИ оценивали его состояние в миллиард долларов. Варданян с октября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха.
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899050727.html
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нагорный карабах, россия, армения, рубен варданян, в мире, владимир путин, сколково, тройка диалог, ситуация в нагорном карабахе
Нагорный Карабах, Россия, Армения, Рубен Варданян, В мире, Владимир Путин, Сколково, Тройка Диалог, Ситуация в Нагорном Карабахе
В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна

Бадалян: МИД Армении приложит все усилия для возвращения Варданяна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубен Варданян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что МИД приложит все усилия для защиты прав и возвращения задержанного азербайджанскими властями предпринимателя Рубена Варданяна - экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха.
Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана сообщила, что бывший госминистр непризнанного Карабаха Рубен Варданян был задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России, президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.
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"МИД Армении предпримет все возможные меры для обеспечения защиты прав Рубена Варданяна и его возвращения. В этом плане ожидаем содействия России и других международных партнеров", - сказала Бадалян Sputnik Армения.
Уроженец Еревана Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и Московской школы управления "Сколково". СМИ оценивали его состояние в миллиард долларов. Варданян с октября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха.
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Нагорный КарабахРоссияАрменияРубен ВарданянВ миреВладимир ПутинСколковоТройка ДиалогСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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