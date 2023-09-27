https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899066622.html

В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна

В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна - РИА Новости, 27.09.2023

В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что МИД приложит все усилия для защиты прав и возвращения задержанного... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:20

2023-09-27T22:20

2023-09-27T22:20

нагорный карабах

россия

армения

рубен варданян

в мире

владимир путин

сколково

тройка диалог

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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что МИД приложит все усилия для защиты прав и возвращения задержанного азербайджанскими властями предпринимателя Рубена Варданяна - экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха. Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана сообщила, что бывший госминистр непризнанного Карабаха Рубен Варданян был задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России, президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства. "МИД Армении предпримет все возможные меры для обеспечения защиты прав Рубена Варданяна и его возвращения. В этом плане ожидаем содействия России и других международных партнеров", - сказала Бадалян Sputnik Армения. Уроженец Еревана Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и Московской школы управления "Сколково". СМИ оценивали его состояние в миллиард долларов. Варданян с октября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха.

https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899050727.html

https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

нагорный карабах

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