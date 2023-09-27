https://ria.ru/20230927/ukraina-1899052828.html

"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

ВСУ не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:30

2023-09-27T20:30

2023-09-27T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории", — отметил он.По мнению военного, киевскому режиму не хватает резервов для отражения всех атак противника.Украинское контрнаступление закончилось, и это стало стратегическим поражением для руководства страны и коллективного Запада. Сейчас Россия может сама начать продвижение, резюмировал Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.

https://ria.ru/20230927/podarok-1899014107.html

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в мире, киев, москва, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, россия