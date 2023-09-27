Рейтинг@Mail.ru
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 27.09.2023 (обновлено: 20:39 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899052828.html
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
ВСУ не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:30
2023-09-27T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории", — отметил он.По мнению военного, киевскому режиму не хватает резервов для отражения всех атак противника.Украинское контрнаступление закончилось, и это стало стратегическим поражением для руководства страны и коллективного Запада. Сейчас Россия может сама начать продвижение, резюмировал Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.
https://ria.ru/20230927/podarok-1899014107.html
https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1899043676.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5458ab425302a77689373151187da8bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, москва, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Россия
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: ВС России перехватили инициативу на передовой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории", — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине
Вчера, 17:32
По мнению военного, киевскому режиму не хватает резервов для отражения всех атак противника.
Украинское контрнаступление закончилось, и это стало стратегическим поражением для руководства страны и коллективного Запада. Сейчас Россия может сама начать продвижение, резюмировал Риттер.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
СМИ: Запад обсуждает замену Зеленскому
Вчера, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМоскваСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСергей ШойгуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала