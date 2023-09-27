https://ria.ru/20230927/ukraina-1899052828.html
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
ВСУ не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:30
2023-09-27T20:30
2023-09-27T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории", — отметил он.По мнению военного, киевскому режиму не хватает резервов для отражения всех атак противника.Украинское контрнаступление закончилось, и это стало стратегическим поражением для руководства страны и коллективного Запада. Сейчас Россия может сама начать продвижение, резюмировал Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.
https://ria.ru/20230927/podarok-1899014107.html
https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1899043676.html
киев
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5458ab425302a77689373151187da8bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, москва, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Россия
"Не хватает резервов". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: ВС России перехватили инициативу на передовой