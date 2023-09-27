https://ria.ru/20230927/svo-1898904976.html

Российские военные улучшили позиции в Харьковской области

Российские военные улучшили позиции в Харьковской области - РИА Новости, 27.09.2023

Российские военные улучшили позиции в Харьковской области

Российские войска за последнее время "хорошо продвинулись" и закрепились на ранее принадлежавших украинским силам опорных пунктах в Харьковской области, сообщил РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:43

2023-09-27T11:43

2023-09-27T12:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские войска за последнее время "хорошо продвинулись" и закрепились на ранее принадлежавших украинским силам опорных пунктах в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери", — сказал он.По словам Ганчева, российские военные заняли позиции, "стратегически удобные для дальнейшего продвижения".Как сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, вооруженным силам также удалось расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области.Согласно ежедневной сводке ведомства, потери ВСУ при артиллерийском обстреле в районах населенных пунктов Берестовое и Новоселовское составили до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены два пункта боепитания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность