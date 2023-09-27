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Российские военные улучшили позиции в Харьковской области - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 27.09.2023 (обновлено: 12:16 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/svo-1898904976.html
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области - РИА Новости, 27.09.2023
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Российские войска за последнее время "хорошо продвинулись" и закрепились на ранее принадлежавших украинским силам опорных пунктах в Харьковской области, сообщил РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:43
2023-09-27T12:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские войска за последнее время "хорошо продвинулись" и закрепились на ранее принадлежавших украинским силам опорных пунктах в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери", — сказал он.По словам Ганчева, российские военные заняли позиции, "стратегически удобные для дальнейшего продвижения".Как сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, вооруженным силам также удалось расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области.Согласно ежедневной сводке ведомства, потери ВСУ при артиллерийском обстреле в районах населенных пунктов Берестовое и Новоселовское составили до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены два пункта боепитания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области

Ганчев: ВС России улучшили позиции в Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские войска за последнее время "хорошо продвинулись" и закрепились на ранее принадлежавших украинским силам опорных пунктах в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери", — сказал он.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам Ганчева, российские военные заняли позиции, "стратегически удобные для дальнейшего продвижения".
Как сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, вооруженным силам также удалось расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области.
Согласно ежедневной сводке ведомства, потери ВСУ при артиллерийском обстреле в районах населенных пунктов Берестовое и Новоселовское составили до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены два пункта боепитания.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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