https://ria.ru/20230927/srok-1899042623.html

Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади

Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади - РИА Новости, 27.09.2023

Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади

Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии акциониста Павла Крисевича по делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:33

2023-09-27T19:33

2023-09-27T20:43

происшествия

москва

павел крисевич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии акциониста Павла Крисевича по делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд приговорил Крисевича к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье". Крисевич и прежде устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста. Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20230926/sk-1898683047.html

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происшествия, москва, павел крисевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург