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Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади - РИА Новости, 27.09.2023
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19:33 27.09.2023 (обновлено: 20:43 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/srok-1899042623.html
Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади
Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади - РИА Новости, 27.09.2023
Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади
Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии акциониста Павла Крисевича по делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:33
2023-09-27T20:43
происшествия
москва
павел крисевич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии акциониста Павла Крисевича по делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд приговорил Крисевича к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье". Крисевич и прежде устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста. Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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происшествия, москва, павел крисевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург
Происшествия, Москва, Павел Крисевич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербург
Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади

Суд дал Крисевичу пять лет колонии за стрельбу холостыми на Красной площади

© Фото пресс-службы Таганского судаИзбрание в Таганском суде меры пресечения акционисту Павлу Крисевичу, устроившего стрельбу на Красной площади
Избрание в Таганском суде меры пресечения акционисту Павлу Крисевичу, устроившего стрельбу на Красной площади
© Фото пресс-службы Таганского суда
Избрание в Таганском суде меры пресечения акционисту Павлу Крисевичу, устроившего стрельбу на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии акциониста Павла Крисевича по делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Крисевича к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".
Крисевич и прежде устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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