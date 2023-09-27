Суд дал пять лет акционисту за стрельбу холостыми на Красной площади
Суд дал Крисевичу пять лет колонии за стрельбу холостыми на Красной площади
© Фото пресс-службы Таганского судаИзбрание в Таганском суде меры пресечения акционисту Павлу Крисевичу, устроившего стрельбу на Красной площади
© Фото пресс-службы Таганского суда
Избрание в Таганском суде меры пресечения акционисту Павлу Крисевичу, устроившего стрельбу на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии акциониста Павла Крисевича по делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Крисевича к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".
Крисевич и прежде устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.