https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1899032033.html

Спецоперация, 27 сентября: уничтожение украинской ДРГ в Херсонской области

Спецоперация, 27 сентября: уничтожение украинской ДРГ в Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2023

Спецоперация, 27 сентября: уничтожение украинской ДРГ в Херсонской области

О ходе спецоперации, причастности США к атаке на Севастополь и наращивании Россией темпов производства высокоточного оружия — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:51

2023-09-27T18:51

2023-09-27T19:54

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

сша

россия

мария захарова

нато

вооруженные силы украины

игорь коротченко

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, причастности США к атаке на Севастополь и наращивании Россией темпов производства высокоточного оружия — в материале РИА Новости.Продвижение российских войскРоссийские войска за последнее время хорошо продвинулись и закрепились на ранее принадлежавших украинским боевикам опорных пунктах в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, армия противника подтягивает новые резервы, оказывает ожесточенное сопротивление, но при этом несет очень большие потери. Основные позиции, стратегически удобные для дальнейшего продвижения, заняли российские войска, добавил чиновник.Рост темпов производства "высокоточки"Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. Как доложил глава КТРВ Виктор Обносов, они нарастили темпы производства — за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции — в 3,5 и пять раз. Глава Минобороны, в свою очередь, отметил, что высокоточное оружие, выпускаемое КТРВ, крайне востребовано в зоне проведения спецоперации.Ему также доложили о ходе реализации проекта по созданию высокомобильной РСЗО, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенной точностью и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами. Атаки на Крым при участии СШАОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Севастополь 22 сентября произошла с подачи и в тесной координации со специалистами из США и Великобритании. По ее словам, нет сомнений, что удар был заранее спланирован с использованием западных разведсредств, натовского спутникового оборудования и самолетов-разведчиков.Как рассказал военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, Соединенные Штаты и союзники по НАТО создали в Черноморском регионе разведывательно-ударную систему, которая напрямую задействована в боевых действиях против России. Так, стратегические американские БПЛА Global Hawk управляют атаками катеров-дронов. По словам эксперта, закономерным шагом Москвы в этой ситуации может стать создание бесполетной зоны над акваторией Черного моря, где происходит развертывание самолетов и беспилотников, осуществляющих радиоэлектронную разведку. При создании такой зоны и соответствующего механизма уведомления стран НАТО российские средства ПВО смогут уничтожать в воздухе стратегические беспилотники США Global Hawk. В этом случае участие альянса в обеспечении ВСУ с помощью разведывательно-ударной системы сократится из опасений потерять самолет радиоэлектронной разведки с экипажем. В итоге снизится и опасность очередных ударов Украины по Крыму, пояснил Коротченко.Западная помощь УкраинеСенат США предложил согласовать сокращенный объем средств для помощи киевскому режиму в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для Госдепа на срок до 17 ноября, говорится в проекте временного бюджета. Уточняется, что его действие прекращается после принятия полноценного бюджета.При этом Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов для Украины в рамках запроса о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США.Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, проект временного бюджета нужен для быстрого выделения средств, чтобы заткнуть дыры в обороне ВСУ. По его словам, все понимают, что Украина сейчас не сможет наступать, и чтобы помочь ей, нужно собрать достаточное количество вооружений и техники. По срокам это возможно сделать только весной следующего года, тогда как Западу нужно, чтобы ВСУ смогли продержаться до этого времени. Таким образом, указанные шесть миллиардов, из которых 4,5 миллиарда — на военную помощь, пойдут на то, чтобы Украина могла держать активную оборону до указанного срока. Новый спецпредставитель США по вопросам восстановления украинской экономики, экс-министр торговли Пенни Прицкер заявила, что замороженные Западом государственные активы России должны способствовать восстановлению бывшей советской республики. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ход спецоперации

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

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