Рейтинг@Mail.ru
Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 27.09.2023 (обновлено: 01:34 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/sovfed-1898851021.html
Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака
Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака - РИА Новости, 27.09.2023
Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака
Совет Федерации пригласит выступить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, а также главу Роспотребнадзора Анну Попову,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T01:31
2023-09-27T01:34
россия
сергей лавров
анна попова
александр новак
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
политика
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825078485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e1490a16a0f34f4fab8d6dc4d84db16.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации пригласит выступить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, а также главу Роспотребнадзора Анну Попову, следует из перечня вопросов для заслушивания в рамках правительственного часа на заседаниях Совфеда осенней сессии (есть в распоряжении РИА Новости). Согласно документу, Лавров выступит с докладом о реализации внешней политики РФ. Новак выступит перед сенаторами с докладом на тему об актуальных вопросах развития топливо-энергетического комплекса в России. Попова расскажет о реализации федерального проекта "Санитарный щит - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)".Кроме того, руководитель Росреестра Олег Скуфинский расскажет сенаторам о приоритетных направлениях деятельности ведомства, а также о развитии национальной системы пространственных данных. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов также выступит перед верхней палатой российского парламента и расскажет о реализации национальной политики РФ.Согласно документу, сенаторы также могут заслушать доклад о реализации транспортной стратегии РФ, если на правчас придет министр транспорта РФ Виталий Савельев. Глава Минцифры Максут Шадаев в случае визита к сенаторам доложит о ходе реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Руководитель ФАС Максим Шаскольский может выступить с докладом о реализации национального плана развития конкуренции в России.
https://ria.ru/20230925/zorkin-1898471791.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825078485_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_49b4a0b1e1e3fc060f7d918eea7d1e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, анна попова, александр новак, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Россия, Сергей Лавров, Анна Попова, Александр Новак, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Политика, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака

Документ: Совет Федерации пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации пригласит выступить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, а также главу Роспотребнадзора Анну Попову, следует из перечня вопросов для заслушивания в рамках правительственного часа на заседаниях Совфеда осенней сессии (есть в распоряжении РИА Новости).
Согласно документу, Лавров выступит с докладом о реализации внешней политики РФ. Новак выступит перед сенаторами с докладом на тему об актуальных вопросах развития топливо-энергетического комплекса в России. Попова расскажет о реализации федерального проекта "Санитарный щит - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)".
Кроме того, руководитель Росреестра Олег Скуфинский расскажет сенаторам о приоритетных направлениях деятельности ведомства, а также о развитии национальной системы пространственных данных. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов также выступит перед верхней палатой российского парламента и расскажет о реализации национальной политики РФ.
Согласно документу, сенаторы также могут заслушать доклад о реализации транспортной стратегии РФ, если на правчас придет министр транспорта РФ Виталий Савельев. Глава Минцифры Максут Шадаев в случае визита к сенаторам доложит о ходе реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Руководитель ФАС Максим Шаскольский может выступить с докладом о реализации национального плана развития конкуренции в России.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда
25 сентября, 12:47
 
РоссияСергей ЛавровАнна ПоповаАлександр НовакСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПолитикаФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала