https://ria.ru/20230927/sovfed-1898851021.html

Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака

Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака - РИА Новости, 27.09.2023

Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака

Совет Федерации пригласит выступить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, а также главу Роспотребнадзора Анну Попову,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T01:31

2023-09-27T01:31

2023-09-27T01:34

россия

сергей лавров

анна попова

александр новак

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

политика

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации пригласит выступить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, а также главу Роспотребнадзора Анну Попову, следует из перечня вопросов для заслушивания в рамках правительственного часа на заседаниях Совфеда осенней сессии (есть в распоряжении РИА Новости). Согласно документу, Лавров выступит с докладом о реализации внешней политики РФ. Новак выступит перед сенаторами с докладом на тему об актуальных вопросах развития топливо-энергетического комплекса в России. Попова расскажет о реализации федерального проекта "Санитарный щит - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)".Кроме того, руководитель Росреестра Олег Скуфинский расскажет сенаторам о приоритетных направлениях деятельности ведомства, а также о развитии национальной системы пространственных данных. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов также выступит перед верхней палатой российского парламента и расскажет о реализации национальной политики РФ.Согласно документу, сенаторы также могут заслушать доклад о реализации транспортной стратегии РФ, если на правчас придет министр транспорта РФ Виталий Савельев. Глава Минцифры Максут Шадаев в случае визита к сенаторам доложит о ходе реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Руководитель ФАС Максим Шаскольский может выступить с докладом о реализации национального плана развития конкуренции в России.

https://ria.ru/20230925/zorkin-1898471791.html

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россия, сергей лавров, анна попова, александр новак, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)