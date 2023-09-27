https://ria.ru/20230927/shrilanka-1898896814.html

Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году

Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023

Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году

Турист из России Алексей Мазков стал миллионным гостем, посетившим Шри-Ланку в 2023 году, сообщает издание Dayli FT. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:14

2023-09-27T11:14

2023-09-27T11:18

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сен – РИА Новости. Турист из России Алексей Мазков стал миллионным гостем, посетившим Шри-Ланку в 2023 году, сообщает издание Dayli FT. Россиянин прилетел в Шри-Ланку вместе с супругой и двумя детьми. Они приземлились в Шри-Ланке на борту рейса WY-373, вылетевшего из Омана и были встречены делегацией высокопоставленных должностных лиц управления по развитию туризма и бюро содействия туризму Шри-Ланки. "Это мой первый визит в Шри-Ланку. Я много слышал об острове из-за его красоты. Более того, ланкийцы очень гостеприимны и добры", — сказал россиянин. В последний раз Шри-Ланка приняла миллион туристов в 2019 году, до пандемии коронавируса и экономического кризиса на острове. Согласно данным управления по развитию туризма Шри-Ланки с января по август 2023 года, россияне заняли второе место среди представителей 188 стран, которые посетили остров. С начала года отдых на Шри-Ланке выбрали свыше 125 тысяч граждан РФ. Больше всего туристов на Шри-Ланку приехало из соседней Индии – свыше 170 тысяч человек, а третью строчку занимает Великобритания, откуда на остров прибыло около 83 тысяч путешественников.

https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html

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Светлана Вовк

шри-ланка, новости - туризм, куда можно лететь, где отдохнуть