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Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
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Туризм
 
11:14 27.09.2023 (обновлено: 11:18 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/shrilanka-1898896814.html
Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году
Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году
Турист из России Алексей Мазков стал миллионным гостем, посетившим Шри-Ланку в 2023 году, сообщает издание Dayli FT. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:14
2023-09-27T11:18
туризм
шри-ланка
новости - туризм
куда можно лететь
где отдохнуть
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сен – РИА Новости. Турист из России Алексей Мазков стал миллионным гостем, посетившим Шри-Ланку в 2023 году, сообщает издание Dayli FT. Россиянин прилетел в Шри-Ланку вместе с супругой и двумя детьми. Они приземлились в Шри-Ланке на борту рейса WY-373, вылетевшего из Омана и были встречены делегацией высокопоставленных должностных лиц управления по развитию туризма и бюро содействия туризму Шри-Ланки. "Это мой первый визит в Шри-Ланку. Я много слышал об острове из-за его красоты. Более того, ланкийцы очень гостеприимны и добры", — сказал россиянин. В последний раз Шри-Ланка приняла миллион туристов в 2019 году, до пандемии коронавируса и экономического кризиса на острове. Согласно данным управления по развитию туризма Шри-Ланки с января по август 2023 года, россияне заняли второе место среди представителей 188 стран, которые посетили остров. С начала года отдых на Шри-Ланке выбрали свыше 125 тысяч граждан РФ. Больше всего туристов на Шри-Ланку приехало из соседней Индии – свыше 170 тысяч человек, а третью строчку занимает Великобритания, откуда на остров прибыло около 83 тысяч путешественников.
https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html
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шри-ланка, новости - туризм, куда можно лететь, где отдохнуть
Туризм, Шри-Ланка, Новости - Туризм, куда можно лететь, где отдохнуть
Турист из России стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году

Россиянин Алексей Мазков стал миллионным гостем Шри-Ланки в 2023 году

© iStock.com / Mikhail SotnikovМолодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сен – РИА Новости. Турист из России Алексей Мазков стал миллионным гостем, посетившим Шри-Ланку в 2023 году, сообщает издание Dayli FT.
Россиянин прилетел в Шри-Ланку вместе с супругой и двумя детьми. Они приземлились в Шри-Ланке на борту рейса WY-373, вылетевшего из Омана и были встречены делегацией высокопоставленных должностных лиц управления по развитию туризма и бюро содействия туризму Шри-Ланки.
"Это мой первый визит в Шри-Ланку. Я много слышал об острове из-за его красоты. Более того, ланкийцы очень гостеприимны и добры", — сказал россиянин.
В последний раз Шри-Ланка приняла миллион туристов в 2019 году, до пандемии коронавируса и экономического кризиса на острове.
Согласно данным управления по развитию туризма Шри-Ланки с января по август 2023 года, россияне заняли второе место среди представителей 188 стран, которые посетили остров. С начала года отдых на Шри-Ланке выбрали свыше 125 тысяч граждан РФ. Больше всего туристов на Шри-Ланку приехало из соседней Индии – свыше 170 тысяч человек, а третью строчку занимает Великобритания, откуда на остров прибыло около 83 тысяч путешественников.
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ТуризмШри-ЛанкаНовости - Туризмкуда можно лететьгде отдохнуть
 
 
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