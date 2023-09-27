Рейтинг@Mail.ru
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 27.09.2023 (обновлено: 20:06 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/shoygu-1898945588.html
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 27.09.2023
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:56
2023-09-27T20:06
безопасность
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898942595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_339f793638e2297c5af1896df4e3df5b.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило Минобороны России. "Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", — говорится в релизе. Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции". "Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", — подчеркнул Шойгу. "То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы: это специалисты, которых привлекали с других предприятий, из других городов и других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", — добавил он. В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.
https://ria.ru/20230816/armiya-1890430275.html
https://ria.ru/20230814/armiya-1889956873.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз.
2023-09-27T13:56
true
PT2M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898942595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a7913210ccc038712334420d82049d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Безопасность, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа

Шойгу поручил КТРВ учесть замечания и предложения при выполнении гособоронзаказа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило Минобороны России.
"Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.
Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны наградило восемь компаний ОПК
16 августа, 15:57
Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции". "Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", — подчеркнул Шойгу.
"То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы: это специалисты, которых привлекали с других предприятий, из других городов и других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", — добавил он.
В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.
Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК
14 августа, 13:51
 
БезопасностьМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала