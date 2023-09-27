https://ria.ru/20230927/shoygu-1898945588.html

Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа

Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 27.09.2023

Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:56

2023-09-27T13:56

2023-09-27T20:06

безопасность

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило Минобороны России. "Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", — говорится в релизе. Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции". "Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", — подчеркнул Шойгу. "То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы: это специалисты, которых привлекали с других предприятий, из других городов и других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", — добавил он. В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.

https://ria.ru/20230816/armiya-1890430275.html

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московская область (подмосковье)

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Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз. 2023-09-27T13:56 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)