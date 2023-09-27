https://ria.ru/20230927/shoygu-1898945588.html
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 27.09.2023
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:56
2023-09-27T13:56
2023-09-27T20:06
безопасность
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило Минобороны России. "Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", — говорится в релизе. Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции". "Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", — подчеркнул Шойгу. "То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы: это специалисты, которых привлекали с других предприятий, из других городов и других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", — добавил он. В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.
https://ria.ru/20230816/armiya-1890430275.html
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Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз.
2023-09-27T13:56
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безопасность, московская область (подмосковье), сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Безопасность, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа
Шойгу поручил КТРВ учесть замечания и предложения при выполнении гособоронзаказа
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило Минобороны России
.
"Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.
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Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции". "Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", — подчеркнул Шойгу.
"То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы: это специалисты, которых привлекали с других предприятий, из других городов и других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", — добавил он.
В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье
, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.
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