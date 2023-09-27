https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898990219.html

Оппозиция Канады призвала ввести санкции против Азербайджана

Оппозиция Канады призвала ввести санкции против Азербайджана - РИА Новости, 27.09.2023

Оппозиция Канады призвала ввести санкции против Азербайджана

Представители двух оппозиционных партий Канады призвали правительство премьер-министра страны Джастина Трюдо ввести санкции против Азербайджана на фоне ситуации РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:18

2023-09-27T16:18

2023-09-27T16:30

в мире

азербайджан

канада

армения

джастин трюдо

мелани жоли

хикмет гаджиев

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представители двух оппозиционных партий Канады призвали правительство премьер-министра страны Джастина Трюдо ввести санкции против Азербайджана на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает канадский телеканал Cи-би-эс. ""Новая демократическая партия" и партия "Квебекский блок" призывают правительство Трюдо ввести санкции против Азербайджана в ответ на его военное вторжение в Нагорный Карабах", - говорится в сообщении.По информации телеканала, члены "Новой демократической партии" направили на прошлой неделе письмо главе МИД Канады Мелани Жоли с призывом ввести санкции против Баку. Авторы письма отметили, что военного пути разрешения этого конфликта нет, "только дипломатическое давление и всеобъемлющий диалог приведут к долгосрочному решению". В письме они призвали правительство рассмотреть возможность введения "точечных санкций в отношении физических и юридических лиц Азербайджана, ответственных за нарушение международного права и ущемления прав человека в регионе"."Мы признаём, что Канада не играет огромной роли в этом (географическом - ред.) регионе. Но это то, что мы можем сделать, это то, что может сделать правительство Канады, чтобы выразить нашу тревогу", - заявила телеканалу представитель "Новой демократической партии" Хезер Макферсон.Кроме того, отмечает телеканал, во вторник член Палаты общин Канады от партии "Квебекский блок" Стефан Бержерон во время парламентского заседания так же призвал власти ввести санкции против Азербайджана. Глава МИД Канады, как пишет телеканал, в ответ на призывы оппозиции заявила, что возможность введения санкций рассматривается.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве размещенных в регионе российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны России 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Позднее минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в результате военной операции - по его данным, за сутки боевых действий погибли 180 азербайджанских военнослужащих в чине от рядового до подполковника. Кроме того, по данным МВД республики, погибли 12 азербайджанских полицейских.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей, или более 40% населения региона. По данным властей Армении, до последнего обострения в Карабахе проживали 120 тысяч человек.

https://ria.ru/20230927/karabakh-1898900689.html

https://ria.ru/20230926/baku-1898677190.html

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в мире, азербайджан, канада, армения, джастин трюдо, мелани жоли, хикмет гаджиев