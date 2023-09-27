https://ria.ru/20230927/rets-1898891488.html

Российский экспортный центр и OZON проведут консультацию для бизнеса

Российский экспортный центр и OZON проведут консультацию для бизнеса - РИА Новости, 27.09.2023

Российский экспортный центр и OZON проведут консультацию для бизнеса

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и OZON проведут вебинар, на котором расскажут, как выйти на экспорт через маркетплейс, мероприятие пройдет 28... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:50

2023-09-27T10:50

2023-09-27T10:50

экономика

россия

казахстан

армения

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и OZON проведут вебинар, на котором расскажут, как выйти на экспорт через маркетплейс, мероприятие пройдет 28 сентября в 11:00 (мск), сообщает центр. Регистрация уже открыта на сайте РЭЦ."Экспорт через маркетплейсы – это намного проще и доступнее, чем кажется. Сейчас немногие компании знают о возможностях, которые предлагает OZON – площадка, которая охватывает покупателей не только в России, но и за рубежом. OZON уже открывает российскому бизнесу рынки Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии. На вебинаре мы с представителями маркетплейса расскажем, что нужно для успешного старта в экспортной интернет-торговле", – сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."В последние несколько лет российские продавцы и бренды становятся все более активными и востребованными на рынке: они предлагают качественную продукцию, сервисное обслуживание и конкурентные цены, что позволяет им уверенно конкурировать с зарубежными брендами. Как крупная платформа электронной коммерции мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить своим продавцам широкие возможности для масштабирования бизнеса, в том числе за рубежом в странах нашего присутствия: в Казахстане, Беларуси, Кыргызстане и Армении. На вебинаре РЭЦ мы подробно расскажем об этих возможностях", – отметил заместитель управляющего директора ООО "Интернет Решения" Минаев Алексей Владимирович.На вебинаре расскажут, как работать и продвигаться на OZON, как выходить на покупателей за рубежом и осуществлять экспортные поставки через OZON.Вебинар будет интересен представителям МСП, делающим первые шаги в онлайн-экспорте, представителям крупного бизнеса, ищущим новые варианты экспорта, опытным продавцам на российских маркетплейсах, владельцам интернет-магазинов, а также всем, кто желает узнать больше об электронной торговле.Подключиться к вебинару, а также получить его запись и материалы смогут только участники, прошедшие предварительную регистрацию на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230925/missiya-1898537291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, казахстан, армения, российский экспортный центр (рэц)