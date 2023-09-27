https://ria.ru/20230927/remont-1899009989.html

Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане

Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане - РИА Новости, 27.09.2023

Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане

Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:24

2023-09-27T17:24

2023-09-27T17:24

парламентское собрание союза беларуси и россии

волгоград

белоруссия

россия

мамаев курган

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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Сегодня я предложил внести решение, чтобы мы… на 2025 год, скорее всего, вложили бюджетное финансирование в реконструкцию Мамаева кургана", - сказал Селиверстов. Сумму, которая может быть выделена на эти цели из бюджета Союзного государства, он не уточнил.

https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html

волгоград

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волгоград, белоруссия, россия, мамаев курган