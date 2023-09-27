https://ria.ru/20230927/remont-1899009989.html
Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане
Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане - РИА Новости, 27.09.2023
Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане
Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:24
2023-09-27T17:24
2023-09-27T17:24
парламентское собрание союза беларуси и россии
волгоград
белоруссия
россия
мамаев курган
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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Сегодня я предложил внести решение, чтобы мы… на 2025 год, скорее всего, вложили бюджетное финансирование в реконструкцию Мамаева кургана", - сказал Селиверстов. Сумму, которая может быть выделена на эти цели из бюджета Союзного государства, он не уточнил.
https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html
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РИА Новости
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волгоград, белоруссия, россия, мамаев курган
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Волгоград, Белоруссия, Россия, Мамаев курган
ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.
В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области
.
"Сегодня я предложил внести решение, чтобы мы… на 2025 год, скорее всего, вложили бюджетное финансирование в реконструкцию Мамаева кургана", - сказал Селиверстов.
Сумму, которая может быть выделена на эти цели из бюджета Союзного государства, он не уточнил.
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