Рейтинг@Mail.ru
Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:24 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/remont-1899009989.html
Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане
Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане - РИА Новости, 27.09.2023
Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане
Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:24
2023-09-27T17:24
парламентское собрание союза беларуси и россии
волгоград
белоруссия
россия
мамаев курган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802698357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_24444bd7bb7c7eaaf9a5addadc56bbcd.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Сегодня я предложил внести решение, чтобы мы… на 2025 год, скорее всего, вложили бюджетное финансирование в реконструкцию Мамаева кургана", - сказал Селиверстов. Сумму, которая может быть выделена на эти цели из бюджета Союзного государства, он не уточнил.
https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html
волгоград
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802698357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9c9e3e1643c8c4abca0051a5d28676a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, белоруссия, россия, мамаев курган
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Волгоград, Белоруссия, Россия, Мамаев курган

Союзное государство поможет в ремонте комплекса на Мамаевом кургане

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России готово оказать финансовую поддержку для проведения текущего ремонта мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.
В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области.
"Сегодня я предложил внести решение, чтобы мы… на 2025 год, скорее всего, вложили бюджетное финансирование в реконструкцию Мамаева кургана", - сказал Селиверстов.
Сумму, которая может быть выделена на эти цели из бюджета Союзного государства, он не уточнил.
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте
26 сентября, 18:20
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВолгоградБелоруссияРоссияМамаев курган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала