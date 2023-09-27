https://ria.ru/20230927/priamure-1898991263.html

Губернатор Приамурья поручил подготовить бамовские поселки к юбилею

Губернатор Приамурья поручил подготовить бамовские поселки к юбилею - РИА Новости, 27.09.2023

Губернатор Приамурья поручил подготовить бамовские поселки к юбилею

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил подготовить притрассовые посёлки к юбилею БАМа, при необходимости власти готовы выделить дополнительное... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:22

2023-09-27T16:22

2023-09-27T16:22

амурская область

общество

амурская область

селемджинский район

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил подготовить притрассовые посёлки к юбилею БАМа, при необходимости власти готовы выделить дополнительное финансирование, сообщает правительство Амурской области. В региональном правительстве обсудили подготовку к празднованию 50-летия с начала строительства БАМа в поселках Тындинского муниципального округа, Зейского и Селемджинского районов. "К празднику нужно подготовить все до мельчайших деталей. Главы, посмотрите, что нужно сделать, чтобы людям было максимально комфортно. Просчитайте дополнительные решения, средства мы выделим. Достойно встретить юбилей начала стройки века должны во всех притрассовых поселках", - сказал Орлов. Сейчас там благоустраивают общественные территории, ремонтируют здания школ, клубов, детских садов и других социально важных учреждений. Всего к юбилею должны привести в порядок 35 объектов, 16 из них уже готовы. В том числе отремонтированы школа в поселке Муртыгит, детский сад в Олёкме, спортивный зал в Верхнезейской школе, Центр культуры, спорта и архивного дела поселка Юктали, сделан капремонт спортивного зала в Февральской школе.

https://ria.ru/20230926/agrarii-1898760680.html

https://ria.ru/20230923/nagrada-1898204952.html

амурская область

селемджинский район

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общество, амурская область, селемджинский район, василий орлов (губернатор)