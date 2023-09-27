Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов
Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов
ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Волгоград и белорусский Витебск в 2024 году подпишут соглашение о побратимстве городов, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.
В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области.
"Правительство Волгоградской области нацелено на расширение сотрудничества… Планируется визит делегации Волгоградской области в Беларусь, подписание партнерского и побратимского соглашения между Волгоградом и Витебском", - сообщил Селиверстов.
Как отметила в ходе глава областного комитета экономики Галина Быкадорова, подписание соглашения состоится в 2024 году.