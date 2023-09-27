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Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023
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20:32 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/pobratimy-1899053288.html
Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году
Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023
Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году
Волгоград и белорусский Витебск в 2024 году подпишут соглашение о побратимстве городов, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:32
2023-09-27T20:32
парламентское собрание союза беларуси и россии
волгоградская область
волгоград
витебск
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ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Волгоград и белорусский Витебск в 2024 году подпишут соглашение о побратимстве городов, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Правительство Волгоградской области нацелено на расширение сотрудничества… Планируется визит делегации Волгоградской области в Беларусь, подписание партнерского и побратимского соглашения между Волгоградом и Витебском", - сообщил Селиверстов. Как отметила в ходе глава областного комитета экономики Галина Быкадорова, подписание соглашения состоится в 2024 году.
https://ria.ru/20230721/sotspolitika-1885539331.html
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волгоградская область, волгоград, витебск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Волгоградская область, Волгоград, Витебск

Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов
Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов
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ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Волгоград и белорусский Витебск в 2024 году подпишут соглашение о побратимстве городов, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.
В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области.
"Правительство Волгоградской области нацелено на расширение сотрудничества… Планируется визит делегации Волгоградской области в Беларусь, подписание партнерского и побратимского соглашения между Волгоградом и Витебском", - сообщил Селиверстов.
Как отметила в ходе глава областного комитета экономики Галина Быкадорова, подписание соглашения состоится в 2024 году.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВолгоградская областьВолгоградВитебск
 
 
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