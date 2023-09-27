https://ria.ru/20230927/pobratimy-1899053288.html

Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году

Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023

Селиверстов: Витебск и Волгоград станут городами-побратимами в 2024 году

Волгоград и белорусский Витебск в 2024 году подпишут соглашение о побратимстве городов, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:32

2023-09-27T20:32

2023-09-27T20:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

волгоградская область

волгоград

витебск

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ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Волгоград и белорусский Витебск в 2024 году подпишут соглашение о побратимстве городов, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Правительство Волгоградской области нацелено на расширение сотрудничества… Планируется визит делегации Волгоградской области в Беларусь, подписание партнерского и побратимского соглашения между Волгоградом и Витебском", - сообщил Селиверстов. Как отметила в ходе глава областного комитета экономики Галина Быкадорова, подписание соглашения состоится в 2024 году.

https://ria.ru/20230721/sotspolitika-1885539331.html

волгоградская область

волгоград

витебск

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Алёна Пава

волгоградская область, волгоград, витебск