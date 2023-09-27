https://ria.ru/20230927/peterburg-1898881379.html

Петербург посетило в 12 раз больше организованных туристов, чем Москву

Петербург посетило в 12 раз больше организованных туристов, чем Москву - РИА Новости, 27.09.2023

Петербург посетило в 12 раз больше организованных туристов, чем Москву

Санкт-Петербург с начала года посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву, тогда как в 2022-м это соотношение было один к пяти и тоже в пользу Северной... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:55

2023-09-27T10:55

2023-09-27T10:55

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

санкт-петербург

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885335482_0:169:2930:1818_1920x0_80_0_0_a3342db68c61f38017739556da706170.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву, тогда как в 2022-м это соотношение было один к пяти и тоже в пользу Северной столицы, сообщили РИА Новости на основе собственных данных в интернет-магазине туров Travelata.ru. "В Санкт-Петербург в этом году съездили в 12 раз больше организованных туристов, чем в Москву. Количество путешествий в Северную столицу равно количеству поездок в Сочи-Центр. Можно сказать, что экскурсионный вид отдыха довольно популярен среди россиян. Средняя цена тура в Петербург – 39 тысяч рублей, средний чек поездки в Москву – 32 тысячи", — рассказали аналитики. Они отметили, что в прошлом году путешествия в Москву выбрали для себя два процента от всех купивших туры по России через Travelata.ru, и цена совсем немного отличалась от нынешней – 31 тысяча рублей. "В Петербурге побывали десять процентов отдыхающих и заплатили 33 тысячи рублей в среднем. Фактически в 2022 году соотношение между столицами было один к пяти в пользу Северной", — уточнили в интернет-магазине туров. При этом аналитики заметили, что продажи на обоих направлениях упали по сравнению с прошлым годом. В компании отметили, что чаще всего в Москву и Петербург туристы ездят на четыре ночи, "этот показатель остается стабильным уже два года". "Для проживания в Петербурге в этом году чаще выбирают отели четыре звезды (48 процентов), а в Москве чуть проще – три звезды (46 процентов). В 2022 году туристы в Северной столице немного больше склонялись к трехзвездочным отелям (42 процента). Путешественники в Москве сохраняют постоянство и в прошлом году, как и в этом, предпочитали трехзвездочное размещение", — заключили в компании.

https://ria.ru/20230927/moskva-1898869897.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, отдых в россии