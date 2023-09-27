https://ria.ru/20230927/peterburg-1898881379.html
Петербург посетило в 12 раз больше организованных туристов, чем Москву
Петербург посетило в 12 раз больше организованных туристов, чем Москву - РИА Новости, 27.09.2023
Петербург посетило в 12 раз больше организованных туристов, чем Москву
Санкт-Петербург с начала года посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву, тогда как в 2022-м это соотношение было один к пяти и тоже в пользу Северной... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:55
2023-09-27T10:55
2023-09-27T10:55
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву, тогда как в 2022-м это соотношение было один к пяти и тоже в пользу Северной столицы, сообщили РИА Новости на основе собственных данных в интернет-магазине туров Travelata.ru. "В Санкт-Петербург в этом году съездили в 12 раз больше организованных туристов, чем в Москву. Количество путешествий в Северную столицу равно количеству поездок в Сочи-Центр. Можно сказать, что экскурсионный вид отдыха довольно популярен среди россиян. Средняя цена тура в Петербург – 39 тысяч рублей, средний чек поездки в Москву – 32 тысячи", — рассказали аналитики. Они отметили, что в прошлом году путешествия в Москву выбрали для себя два процента от всех купивших туры по России через Travelata.ru, и цена совсем немного отличалась от нынешней – 31 тысяча рублей. "В Петербурге побывали десять процентов отдыхающих и заплатили 33 тысячи рублей в среднем. Фактически в 2022 году соотношение между столицами было один к пяти в пользу Северной", — уточнили в интернет-магазине туров. При этом аналитики заметили, что продажи на обоих направлениях упали по сравнению с прошлым годом. В компании отметили, что чаще всего в Москву и Петербург туристы ездят на четыре ночи, "этот показатель остается стабильным уже два года". "Для проживания в Петербурге в этом году чаще выбирают отели четыре звезды (48 процентов), а в Москве чуть проще – три звезды (46 процентов). В 2022 году туристы в Северной столице немного больше склонялись к трехзвездочным отелям (42 процента). Путешественники в Москве сохраняют постоянство и в прошлом году, как и в этом, предпочитали трехзвездочное размещение", — заключили в компании.
https://ria.ru/20230927/moskva-1898869897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Санкт-Петербург, отдых в России
Петербург посетило в 12 раз больше организованных туристов, чем Москву
Санкт-Петербург с начала года посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву, тогда как в 2022-м это соотношение было один к пяти и тоже в пользу Северной столицы, сообщили РИА Новости на основе собственных данных в интернет-магазине туров Travelata.ru.
"В Санкт-Петербург в этом году съездили в 12 раз больше организованных туристов, чем в Москву. Количество путешествий в Северную столицу равно количеству поездок в Сочи-Центр. Можно сказать, что экскурсионный вид отдыха довольно популярен среди россиян. Средняя цена тура в Петербург – 39 тысяч рублей, средний чек поездки в Москву – 32 тысячи", — рассказали аналитики.
Они отметили, что в прошлом году путешествия в Москву выбрали для себя два процента от всех купивших туры по России через Travelata.ru, и цена совсем немного отличалась от нынешней – 31 тысяча рублей. "В Петербурге побывали десять процентов отдыхающих и заплатили 33 тысячи рублей в среднем. Фактически в 2022 году соотношение между столицами было один к пяти в пользу Северной", — уточнили в интернет-магазине туров.
При этом аналитики заметили, что продажи на обоих направлениях упали по сравнению с прошлым годом.
В компании отметили, что чаще всего в Москву и Петербург туристы ездят на четыре ночи, "этот показатель остается стабильным уже два года".
"Для проживания в Петербурге в этом году чаще выбирают отели четыре звезды (48 процентов), а в Москве чуть проще – три звезды (46 процентов). В 2022 году туристы в Северной столице немного больше склонялись к трехзвездочным отелям (42 процента). Путешественники в Москве сохраняют постоянство и в прошлом году, как и в этом, предпочитали трехзвездочное размещение", — заключили в компании.
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