https://ria.ru/20230927/pes-1898854038.html

В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена

В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена - РИА Новости, 27.09.2023

В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена

Число агентов секретной службы США, пострадавших из-за того, что их покусал пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер на территории Белого дома,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T02:43

2023-09-27T02:43

2023-09-27T03:47

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число агентов секретной службы США, пострадавших из-за того, что их покусал пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер на территории Белого дома, достигло уже 11 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Секретной службы США. В июне газета New York Post сообщала о семи покусанных агентах, один из которых попал в больницу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров и сообщила, что ее укусы приравниваются к производственным травмам. "Вчера около 8 часов вечера офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь", - рассказал телеканалу представитель Секретной службы США Энтони Гульельми. Бывший агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал телеканалу, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США. По его словам, единичный случай можно было бы списать на несчастный случай, но многочисленные инциденты указывают на то, что это серьезная проблема. В 2021 году СМИ опубликовали электронные письма сотрудников президентской охраны, из которых следовало, что другой пес Байдена, Мейджор, кусал людей практически ежедневно. Внимание СМИ привлек тот факт, что Белый дом сообщал лишь о двух таких "незначительных" инцидентах, тогда как, если судить по опубликованной переписке, их было значительно больше. После неудачных попыток надрессировать Мейджора Байден передал его на попечение друзьям семьи. Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и молодым Мейджором. Американский лидер в декабре того же года сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Как сообщали американские СМИ, щенка президенту подарили родственники.

https://ria.ru/20230413/bayden-1865120043.html

https://ria.ru/20210317/bayden-1601668516.html

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер