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Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80% - РИА Новости, 27.09.2023
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16:44 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/oteli-1898998009.html
Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80%
Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80% - РИА Новости, 27.09.2023
Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80%
Загрузка столичных отелей гостиничной сети Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") составляет около 80%, сообщил президент компании Александр Биба. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:44
2023-09-27T16:44
афк "система"
москва
россия
отели
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Загрузка столичных отелей гостиничной сети Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") составляет около 80%, сообщил президент компании Александр Биба. По его словам, которые приводит пресс-служба АФК "Система", это подтверждает сообщения мэрии Москвы о том, что столица этим летом заняла второе место по количеству путешественников в России, опережая Санкт-Петербург. При этом в компании фиксируют рост доли Bleisure travel (совмещение отдыха и работы). Так, в 2022 году 25% командировок были завершены с захватом выходных дней – за прошлый год эта доля выросла в два раза. По итогам 2022 года рост на 18% (год к году) продемонстрировала динамика бизнес-бронирований. Согласно прогнозу гостиничной сети, по итогам 2023 года ожидается рост корпоративного сектора на 27% к 2022 году. В настоящее время в управлении Cosmos Hotel Group находятся 7 отелей в столичном регионе. До конца года компания планирует открыть еще одну трехзвездочную гостиницу в Москве на Семеновской в формате смарт-отель, ориентированную на размещение бизнес-путешественников и тургрупп. В ближайшие несколько лет Cosmos Hotel Group планирует добавить еще несколько гостиничных объектов в столице в свой портфель. "Строительство отелей разной категории звёздности в конечном счете приведет к существенному улучшению качества гостиничных услуг в Москве", - отметил Биба.
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афк "система", москва, россия, отели
АФК "Система", Москва, Россия, Отели

Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80%

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни на Cosmos Hotel Group и монумент "Покорителям космоса"
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни на Cosmos Hotel Group и монумент Покорителям космоса - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни на Cosmos Hotel Group и монумент "Покорителям космоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Загрузка столичных отелей гостиничной сети Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") составляет около 80%, сообщил президент компании Александр Биба.
По его словам, которые приводит пресс-служба АФК "Система", это подтверждает сообщения мэрии Москвы о том, что столица этим летом заняла второе место по количеству путешественников в России, опережая Санкт-Петербург.
При этом в компании фиксируют рост доли Bleisure travel (совмещение отдыха и работы). Так, в 2022 году 25% командировок были завершены с захватом выходных дней – за прошлый год эта доля выросла в два раза. По итогам 2022 года рост на 18% (год к году) продемонстрировала динамика бизнес-бронирований. Согласно прогнозу гостиничной сети, по итогам 2023 года ожидается рост корпоративного сектора на 27% к 2022 году.
В настоящее время в управлении Cosmos Hotel Group находятся 7 отелей в столичном регионе. До конца года компания планирует открыть еще одну трехзвездочную гостиницу в Москве на Семеновской в формате смарт-отель, ориентированную на размещение бизнес-путешественников и тургрупп. В ближайшие несколько лет Cosmos Hotel Group планирует добавить еще несколько гостиничных объектов в столице в свой портфель.
"Строительство отелей разной категории звёздности в конечном счете приведет к существенному улучшению качества гостиничных услуг в Москве", - отметил Биба.
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