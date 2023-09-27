https://ria.ru/20230927/oteli-1898998009.html

Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80%

Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80% - РИА Новости, 27.09.2023

Загрузка столичных отелей Cosmos Hotel Group достигает 80%

Загрузка столичных отелей гостиничной сети Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") составляет около 80%, сообщил президент компании Александр Биба. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:44

2023-09-27T16:44

2023-09-27T16:44

афк "система"

москва

россия

отели

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Загрузка столичных отелей гостиничной сети Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") составляет около 80%, сообщил президент компании Александр Биба. По его словам, которые приводит пресс-служба АФК "Система", это подтверждает сообщения мэрии Москвы о том, что столица этим летом заняла второе место по количеству путешественников в России, опережая Санкт-Петербург. При этом в компании фиксируют рост доли Bleisure travel (совмещение отдыха и работы). Так, в 2022 году 25% командировок были завершены с захватом выходных дней – за прошлый год эта доля выросла в два раза. По итогам 2022 года рост на 18% (год к году) продемонстрировала динамика бизнес-бронирований. Согласно прогнозу гостиничной сети, по итогам 2023 года ожидается рост корпоративного сектора на 27% к 2022 году. В настоящее время в управлении Cosmos Hotel Group находятся 7 отелей в столичном регионе. До конца года компания планирует открыть еще одну трехзвездочную гостиницу в Москве на Семеновской в формате смарт-отель, ориентированную на размещение бизнес-путешественников и тургрупп. В ближайшие несколько лет Cosmos Hotel Group планирует добавить еще несколько гостиничных объектов в столице в свой портфель. "Строительство отелей разной категории звёздности в конечном счете приведет к существенному улучшению качества гостиничных услуг в Москве", - отметил Биба.

https://ria.ru/20230920/kontseptsiya-1897573337.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

афк "система", москва, россия, отели