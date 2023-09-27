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Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха - РИА Новости, 27.09.2023
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Туризм
 
12:04 27.09.2023 (обновлено: 12:16 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/opros-1898908319.html
Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха
Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха - РИА Новости, 27.09.2023
Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха
Примерно половина опрошенных добирались к месту отдыха на автомобиле, тогда как более трети россиян на поезде, чуть меньше трети - на самолете, показал опрос... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:04
2023-09-27T12:16
туризм
вциом
кирилл родин
отдых в россии
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Примерно половина опрошенных добирались к месту отдыха на автомобиле, тогда как более трети россиян на поезде, чуть меньше трети - на самолете, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, 49% респондентов выбрали в качестве средства транспорта, который поможет добраться до места отдыха, автомобиль, 37% предпочитают поезд, 26% - самолет, 14% передвигаются на автобусе, автостопом - менее 1% опрошенных."Это направление (автомобиль) динамично развивается, ставка на него сделана справедливо", - отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Родин также добавил, что "в течение последнего года в профессиональном сообществе идет обширная дискуссия, связанная с направлением развития автотуризма". Он рассказал, что вопросов, связанных с развитием соответствующей инфраструктуры, достаточно много. "Начиная с простых парковок и заканчивая рекреационными зонами для тех, кто ездит с, так называемыми, автодомами и с оборудованием для них. Это вопросы, связанные с дорожно-транспортной структурой, и прочее, прочее", - заключил он.Кроме того, отвечая на вопрос, довольны ли россияне летним отпуском, абсолютное большинство людей ответили положительно - 81%, лишь 15% с ними не согласились.Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.
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вциом, кирилл родин, отдых в россии, общество, здоровье - общество
Туризм, ВЦИОМ, Кирилл Родин, отдых в России, Общество, Здоровье - Общество
Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха

ВЦИОМ: половина россиян добираются до места отдыха на авто

© iStock.com / haveseenДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / haveseen
Девушка на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Примерно половина опрошенных добирались к месту отдыха на автомобиле, тогда как более трети россиян на поезде, чуть меньше трети - на самолете, показал опрос ВЦИОМ.
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Согласно результатам исследования, 49% респондентов выбрали в качестве средства транспорта, который поможет добраться до места отдыха, автомобиль, 37% предпочитают поезд, 26% - самолет, 14% передвигаются на автобусе, автостопом - менее 1% опрошенных.
"Это направление (автомобиль) динамично развивается, ставка на него сделана справедливо", - отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Родин также добавил, что "в течение последнего года в профессиональном сообществе идет обширная дискуссия, связанная с направлением развития автотуризма". Он рассказал, что вопросов, связанных с развитием соответствующей инфраструктуры, достаточно много. "Начиная с простых парковок и заканчивая рекреационными зонами для тех, кто ездит с, так называемыми, автодомами и с оборудованием для них. Это вопросы, связанные с дорожно-транспортной структурой, и прочее, прочее", - заключил он.
Кроме того, отвечая на вопрос, довольны ли россияне летним отпуском, абсолютное большинство людей ответили положительно - 81%, лишь 15% с ними не согласились.
Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.
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