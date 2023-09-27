https://ria.ru/20230927/opros-1898908319.html

Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха

Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха - РИА Новости, 27.09.2023

Опрос показал, на каком транспорте добираются россияне до места отдыха

Примерно половина опрошенных добирались к месту отдыха на автомобиле, тогда как более трети россиян на поезде, чуть меньше трети - на самолете, показал опрос... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:04

2023-09-27T12:04

2023-09-27T12:16

туризм

вциом

кирилл родин

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здоровье - общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Примерно половина опрошенных добирались к месту отдыха на автомобиле, тогда как более трети россиян на поезде, чуть меньше трети - на самолете, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, 49% респондентов выбрали в качестве средства транспорта, который поможет добраться до места отдыха, автомобиль, 37% предпочитают поезд, 26% - самолет, 14% передвигаются на автобусе, автостопом - менее 1% опрошенных."Это направление (автомобиль) динамично развивается, ставка на него сделана справедливо", - отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Родин также добавил, что "в течение последнего года в профессиональном сообществе идет обширная дискуссия, связанная с направлением развития автотуризма". Он рассказал, что вопросов, связанных с развитием соответствующей инфраструктуры, достаточно много. "Начиная с простых парковок и заканчивая рекреационными зонами для тех, кто ездит с, так называемыми, автодомами и с оборудованием для них. Это вопросы, связанные с дорожно-транспортной структурой, и прочее, прочее", - заключил он.Кроме того, отвечая на вопрос, довольны ли россияне летним отпуском, абсолютное большинство людей ответили положительно - 81%, лишь 15% с ними не согласились.Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.

https://ria.ru/20230927/peterburg-1898881379.html

https://ria.ru/20230927/shrilanka-1898896814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом, кирилл родин, отдых в россии, общество, здоровье - общество