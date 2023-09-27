https://ria.ru/20230927/nauets-1898984762.html

Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области

Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области - РИА Новости, 27.09.2023

Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области

Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о наделении полномочиями сенатора от Псковской области заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:00

2023-09-27T16:00

2023-09-27T16:41

политика

псковская область

россия

михаил ведерников

совет федерации рф

воздушно-десантные войска россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о наделении полномочиями сенатора от Псковской области заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора Алексея Наумца, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. "Наделить Наумца Алексея Васильевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области на срок полномочий губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю", - говорится в документе. О своем решении назначить сенатором заместителя командующего ВДВ глава региона объявил в субботу, 23 сентября. Ведерников отмечал, что уверен в том, что Наумец "будет не только представлять и эффективно отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, но и профессионально решать вопросы, связанные с безопасностью, военной службой и поддержкой наших бойцов". Также прекращены полномочия сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, входившей в состав комитета Совета Федерации по социальной политике, соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. "Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области Бибиковой Елены Васильевны прекратить 27 сентября 2023 года в связи с истечением срока полномочий, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации", - указывается в документе. Елена Бибикова проработала в верхней палате российского парламента два срока - с 2014 и с 2018 года. Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html

https://ria.ru/20230923/rogozin-1898203934.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, псковская область, россия, михаил ведерников, совет федерации рф, воздушно-десантные войска россии