Рейтинг@Mail.ru
Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 27.09.2023 (обновлено: 16:41 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/nauets-1898984762.html
Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области
Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области - РИА Новости, 27.09.2023
Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области
Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о наделении полномочиями сенатора от Псковской области заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:00
2023-09-27T16:41
политика
псковская область
россия
михаил ведерников
совет федерации рф
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898991560_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_3047fa65bd0c88dc908c98275aa5c341.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о наделении полномочиями сенатора от Псковской области заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора Алексея Наумца, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. "Наделить Наумца Алексея Васильевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области на срок полномочий губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю", - говорится в документе. О своем решении назначить сенатором заместителя командующего ВДВ глава региона объявил в субботу, 23 сентября. Ведерников отмечал, что уверен в том, что Наумец "будет не только представлять и эффективно отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, но и профессионально решать вопросы, связанные с безопасностью, военной службой и поддержкой наших бойцов". Также прекращены полномочия сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, входившей в состав комитета Совета Федерации по социальной политике, соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. "Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области Бибиковой Елены Васильевны прекратить 27 сентября 2023 года в связи с истечением срока полномочий, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации", - указывается в документе. Елена Бибикова проработала в верхней палате российского парламента два срока - с 2014 и с 2018 года. Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.
https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html
https://ria.ru/20230923/rogozin-1898203934.html
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898991560_0:0:1605:1203_1920x0_80_0_0_9a85cfc62685ca412aad9d8e6f786112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, псковская область, россия, михаил ведерников, совет федерации рф, воздушно-десантные войска россии
Политика, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Совет Федерации РФ, Воздушно-десантные войска России
Замкомандующего ВДВ стал сенатором от Псковской области

Замкомандующего ВДВ, генерал-майор Наумец стал сенатором от Псковской области

© Фото : Псковское областное Собрание депутатовГенерал-майор Алексей Наумец
Генерал-майор Алексей Наумец - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Псковское областное Собрание депутатов
Генерал-майор Алексей Наумец. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о наделении полномочиями сенатора от Псковской области заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора Алексея Наумца, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
«
"Наделить Наумца Алексея Васильевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области на срок полномочий губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю", - говорится в документе.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
24 сентября, 21:51
О своем решении назначить сенатором заместителя командующего ВДВ глава региона объявил в субботу, 23 сентября. Ведерников отмечал, что уверен в том, что Наумец "будет не только представлять и эффективно отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, но и профессионально решать вопросы, связанные с безопасностью, военной службой и поддержкой наших бойцов".
Также прекращены полномочия сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, входившей в состав комитета Совета Федерации по социальной политике, соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона. "Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области Бибиковой Елены Васильевны прекратить 27 сентября 2023 года в связи с истечением срока полномочий, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации", - указывается в документе. Елена Бибикова проработала в верхней палате российского парламента два срока - с 2014 и с 2018 года.
Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Рогозин стал сенатором от Запорожской области
23 сентября, 14:39
 
ПолитикаПсковская областьРоссияМихаил ВедерниковСовет Федерации РФВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала