Рейтинг@Mail.ru
В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 27.09.2023 (обновлено: 23:49 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/mvd-1899072149.html
В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек - РИА Новости, 27.09.2023
В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя убитыми, изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:29
2023-09-27T23:49
происшествия
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя убитыми, изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон - более 25 человек, сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана. В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, двое убиты, несколько человек ранены. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента. "Конфликт между двумя молодыми жителями села Леваши произошел еще накануне. Исчерпать инцидент молодым людям не удалось. Позже, уже с привлечением родственников с обеих сторон (более 25 человек), они направились для разбирательства на пустырь, рядом с местным аэродромом", - говорится в публикации. Словесная перепалка переросла в драку, по разные стороны конфликта оказались члены двух семей. На место, чтобы урегулировать конфликт, приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. "Во время драки один из ее участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову", - рассказали в республиканском МВД.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893522985.html
https://ria.ru/20230907/dagestan-1894766449.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя убитыми, изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон - более 25 человек, сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.
В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, двое убиты, несколько человек ранены. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
31 августа, 23:21
"Конфликт между двумя молодыми жителями села Леваши произошел еще накануне. Исчерпать инцидент молодым людям не удалось. Позже, уже с привлечением родственников с обеих сторон (более 25 человек), они направились для разбирательства на пустырь, рядом с местным аэродромом", - говорится в публикации.
Словесная перепалка переросла в драку, по разные стороны конфликта оказались члены двух семей. На место, чтобы урегулировать конфликт, приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции.
"Во время драки один из ее участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову", - рассказали в республиканском МВД.
Гумпомощь - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Власти Дагестана пообещали оказать любую помощь жителям новых регионов
7 сентября, 15:08
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала