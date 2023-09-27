https://ria.ru/20230927/mvd-1899072149.html

В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек - РИА Новости, 27.09.2023

В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя убитыми, изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T23:29

2023-09-27T23:29

2023-09-27T23:49

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя убитыми, изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон - более 25 человек, сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана. В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, двое убиты, несколько человек ранены. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента. "Конфликт между двумя молодыми жителями села Леваши произошел еще накануне. Исчерпать инцидент молодым людям не удалось. Позже, уже с привлечением родственников с обеих сторон (более 25 человек), они направились для разбирательства на пустырь, рядом с местным аэродромом", - говорится в публикации. Словесная перепалка переросла в драку, по разные стороны конфликта оказались члены двух семей. На место, чтобы урегулировать конфликт, приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. "Во время драки один из ее участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову", - рассказали в республиканском МВД.

https://ria.ru/20230831/pomosch-1893522985.html

https://ria.ru/20230907/dagestan-1894766449.html

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происшествия, республика дагестан