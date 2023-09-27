https://ria.ru/20230927/lnr-1899006697.html

В ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, сообщила омбудсмен

В ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 27.09.2023

В ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, сообщила омбудсмен

Более 180 детей получили ранения, 65 погибли в ЛНР с 2014 года из-за действий украинских войск, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:15

2023-09-27T17:15

2023-09-27T18:00

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леонид пасечник

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Более 180 детей получили ранения, 65 погибли в ЛНР с 2014 года из-за действий украинских войск, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. "С 2014 года по настоящее время пострадал 251 ребенок, из них 186 детей получили ранения, 65 детей, к сожалению, погибли", - заявила Швенк на форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" в Луганске, ее слова опубликовала в своем Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В конце июля тогдашний врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что за время конфликта с 2014 года в республике погибли 58 детей, всего в Донбассе - 286.

https://ria.ru/20230927/programma-1898587417.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, луганск, донбасс, виктория сердюкова, леонид пасечник