https://ria.ru/20230927/lnr-1899006697.html
В ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, сообщила омбудсмен
В ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 27.09.2023
В ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, сообщила омбудсмен
Более 180 детей получили ранения, 65 погибли в ЛНР с 2014 года из-за действий украинских войск, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:15
2023-09-27T17:15
2023-09-27T18:00
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леонид пасечник
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Более 180 детей получили ранения, 65 погибли в ЛНР с 2014 года из-за действий украинских войск, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. "С 2014 года по настоящее время пострадал 251 ребенок, из них 186 детей получили ранения, 65 детей, к сожалению, погибли", - заявила Швенк на форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" в Луганске, ее слова опубликовала в своем Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В конце июля тогдашний врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что за время конфликта с 2014 года в республике погибли 58 детей, всего в Донбассе - 286.
https://ria.ru/20230927/programma-1898587417.html
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в мире, луганская народная республика, луганск, донбасс, виктория сердюкова, леонид пасечник
В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Донбасс, Виктория Сердюкова, Леонид Пасечник, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, сообщила омбудсмен
Швенк: в ЛНР с 2014 года из-за обстрелов погибли 65 детей, 180 получили ранения