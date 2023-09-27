https://ria.ru/20230927/lgbt-1898961306.html

В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ

В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ

В рядах ВСУ служат около пяти тысяч ЛГБТ-военных, есть более лояльные к ним командиры и подразделения, заявила бывший представитель украинской теробороны,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:57

2023-09-27T14:57

2023-09-27T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В рядах ВСУ служат около пяти тысяч ЛГБТ-военных, есть более лояльные к ним командиры и подразделения, заявила бывший представитель украинской теробороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами. "По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", - заявила Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым Эштон-Чирилло вела переговоры о вступлении в его подразделение. "Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления", - рассказала она пранкерам. Два ролика ее беседы с пранкерами были размещены в их официальном Telegram-канале. Ранее командование украинской теробороны сообщило, что представитель теробороны Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний. Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в СК и ФСБ в связи с этим роликом. В СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.

https://ria.ru/20230420/kiev-1866590408.html

https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр