В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ
Эштон-Чирилло рассказала пранкерам, что в ВСУ служат пять тысяч ЛГБТ-военных
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В рядах ВСУ служат около пяти тысяч ЛГБТ-военных, есть более лояльные к ним командиры и подразделения, заявила бывший представитель украинской теробороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами.
"По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", - заявила Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).
По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым Эштон-Чирилло вела переговоры о вступлении в его подразделение.
"Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления", - рассказала она пранкерам. Два ролика ее беседы с пранкерами были размещены в их официальном Telegram-канале.
Ранее командование украинской теробороны сообщило, что представитель теробороны Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний.
Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в СК и ФСБ в связи с этим роликом. В СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.