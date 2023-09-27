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В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 27.09.2023 (обновлено: 14:58 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/lgbt-1898961306.html
В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ
В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ
В рядах ВСУ служат около пяти тысяч ЛГБТ-военных, есть более лояльные к ним командиры и подразделения, заявила бывший представитель украинской теробороны,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:57
2023-09-27T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
вооруженные силы украины
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В рядах ВСУ служат около пяти тысяч ЛГБТ-военных, есть более лояльные к ним командиры и подразделения, заявила бывший представитель украинской теробороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами. "По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", - заявила Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым Эштон-Чирилло вела переговоры о вступлении в его подразделение. "Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления", - рассказала она пранкерам. Два ролика ее беседы с пранкерами были размещены в их официальном Telegram-канале. Ранее командование украинской теробороны сообщило, что представитель теробороны Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний. Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в СК и ФСБ в связи с этим роликом. В СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.
https://ria.ru/20230420/kiev-1866590408.html
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в мире, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве рассказали о пяти тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ

Эштон-Чирилло рассказала пранкерам, что в ВСУ служат пять тысяч ЛГБТ-военных

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В рядах ВСУ служат около пяти тысяч ЛГБТ-военных, есть более лояльные к ним командиры и подразделения, заявила бывший представитель украинской теробороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами.
"По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", - заявила Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).
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По ее словам, есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ. К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым Эштон-Чирилло вела переговоры о вступлении в его подразделение.
"Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления", - рассказала она пранкерам. Два ролика ее беседы с пранкерами были размещены в их официальном Telegram-канале.
Ранее командование украинской теробороны сообщило, что представитель теробороны Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний.
Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в СК и ФСБ в связи с этим роликом. В СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.
Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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