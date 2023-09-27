https://ria.ru/20230927/kosmonavty-1898950987.html
"Союз МС-23" с российскими космонавтами вернулся на Землю
"Союз МС-23" с российскими космонавтами вернулся на Землю - РИА Новости, 27.09.2023
"Союз МС-23" с российскими космонавтами вернулся на Землю
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю вернулись россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:20
2023-09-27T14:20
2023-09-27T15:33
космос - риа наука
земля
казахстан
франсиско рубио
центр управления полетами
олег кононенко
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 сен — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю вернулись россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио, установившие рекорд пребывания на МКС, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.Посадка произошла юго-восточнее города Жезказгана. В 10:55 мск "Союз МС-23" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. Корабль разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС. На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава. Прокопьева, Петелина и Рубио доставил на МКС 21 сентября прошлого года российский корабль "Союз МС-22". Пятнадцатого декабря после попадания микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения "Союза". Экипаж был вынужден остаться на МКС еще на полгода: специалисты решили, что возвращать космонавтов на таком корабле опасно. На замену поврежденному кораблю отправили "Союз МС-23".
https://ria.ru/20230927/soyuz-1898880934.html
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, казахстан, франсиско рубио, центр управления полетами, олег кононенко
Космос - РИА Наука, Земля, Казахстан, Франсиско Рубио, Центр управления полетами, Олег Кононенко
"Союз МС-23" с российскими космонавтами вернулся на Землю
Экипаж корабля "Союз МС-23" приземлился после самой длительной миссии на МКС
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 сен — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю вернулись россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио, установившие рекорд пребывания на МКС, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.
Посадка произошла юго-восточнее города Жезказгана. В 10:55 мск "Союз МС-23" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. Корабль разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.
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Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС.
На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко
, Николай Чуб и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.
Прокопьева, Петелина и Рубио доставил на МКС 21 сентября прошлого года российский корабль "Союз МС-22". Пятнадцатого декабря после попадания микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения "Союза". Экипаж был вынужден остаться на МКС еще на полгода: специалисты решили, что возвращать космонавтов на таком корабле опасно. На замену поврежденному кораблю отправили "Союз МС-23".
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