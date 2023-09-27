https://ria.ru/20230927/khristianstvo-1898791894.html

"Они поступили нестандартно". Куда пропала главная святыня христианства

"Они поступили нестандартно". Куда пропала главная святыня христианства - РИА Новости, 27.09.2023

"Они поступили нестандартно". Куда пропала главная святыня христианства

Православные отмечают праздник Крестовозвдижения. По преданию, в IV веке в этот день нашли крест, на котором распяли Иисуса. Но спустя несколько столетий... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:08

религия

иерусалим

европа

рим

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают праздник Крестовозвдижения. По преданию, в IV веке в этот день нашли крест, на котором распяли Иисуса. Но спустя несколько столетий реликвия бесследно исчезла. Поиски идут до сих пор. О версиях местонахождения — в материале РИА Новости.Святая простотаПожалуй, для верующих нет более важной святыни, чем Животворящий Крест. Ему испокон веков придавали особое значение: это и орудие казни Христа, на котором он провел последние часы земной жизни, и главный символ христианства.Но у всеобщего почитания есть обратная сторона. В Средние века Европу охватила настоящая "лихорадка": чтобы поднять свой статус и привлечь побольше паломников, города и монастыри скупали различные артефакты.Разумеется, целью номер один был Крест, причем предложение существенно опережало спрос. И торговцы начали без зазрения совести подделывать свидетельства подлинности. А для большей правдоподобности сопровождали их "чудесными историями" о том, как святыня попала к ним в руки.В результате уже к XVI веку фрагментов знаменитой реликвии в Старом Свете было так много, что один из основоположников протестантизма Жан Кальвин остроумно заметил: "Если собрать все части <…> вместе, то получится Ноев ковчег".Причина такого парадокса — весьма скудные знания. Так, в Евангелии о судьбе орудия страстей нет ни слова. Сказано лишь, что после смерти Христа римские власти разрешили ученикам забрать его тело."Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями. <…> На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса", — свидетельствует евангелист Иоанн.Орудие казни, согласно древнееврейскому обычаю, помещали в погребальную пещеру. Но, по-видимому, ученикам это не позволили. По одной версии, Крест закопали неподалеку, по другой — сбросили в цистерну городской канализации.Известно, что верующие втайне посещали место, где хранилась святыня. Так продолжалось вплоть до 130 года, пока римляне при подавлении очередного восстания не разрушили Иерусалим до основания.Меры предосторожностиСпустя 200 лет гнев сменился на милость: христианство из гонимой превратилось в почти официальную религию Рима. И в IV веке царица Елена, мать императора Константина, снарядила на Святую землю экспедицию. Необходимо было найти реликвии, связанные с земной жизнью Спасителя. В первую очередь — Крест Господень.Однако к тому моменту, как правительница начала поиски, в Иерусалиме никто уже не мог сказать, где зарыта святыня. После разрушения города оттуда изгнали почти всех жителей. Но все же нашелся один человек, хранивший тайное знание.По легенде, его звали Иудой. Он не хотел раскрывать Елене тайну и признался только после "допроса с пристрастием". Правда, в указанном месте нашли не один, а сразу три креста. Дело в том, что в пятницу, перед праздником иудейской Пасхи, распяли не только Иисуса, но и двух разбойников.Согласно церковному преданию, чтобы решить возникший вопрос, иерусалимский епископ Макарий предложил поочередно приложить каждый из крестов к тяжелобольной женщине — дотронувшись до того, на котором умер Иисус, она исцелилась. В другой версии речь шла о чудом ожившем мертвеце.Этот сюжет встречается во многих церковных источниках. Например, в армянской легенде приводится интересная деталь: в момент обретения на святыне появились цветы. Именно поэтому резные кресты на знаменитых стелах-хачкарах украшены растительным узором.Обретенную святыню выставили на поклонение. В честь этого события и установили праздник Воздвижение Креста (православные отмечают его 27 сентября, католики — 14-го). Позже реликвию разделили надвое: одну половину оставили в Иерусалиме, другую Елена забрала в Константинополь.Однако у исследователей на этот счет нет единого мнения. Некоторые полагают, что царица оставила в Палестине лишь небольшой фрагмент. На это указывает свидетельство некоей монахини Эгерии, посетившей Святую землю в конце IV столетия."Во время службы на Голгофе перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но, говорят, были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть", — вспоминала паломница.Нестандартное решениеНесмотря на защитные меры, иерусалимский фрагмент все-таки украли. В 614-м персидский царь Хосров опустошил город и буквально взял святыню в заложники.Расчет был прост: ради возвращения бесценного артефакта византийцы готовы на все, следовательно, ими можно манипулировать. Правда, Константинополь не поддался. Император Ираклий в последующие 14 лет склонил чашу весов в свою пользу. И персы в итоге вернули Крест.Однако уже в 638-м Иерусалим пал под натиском арабских завоевателей, которые разрушили храм Гроба Господня. Но орудие страстей удалось спасти. Причем весьма неординарным способом."Христиане, посовещавшись, разрезав, разделили (Крест. — Прим. ред.) на много частей и по церквам верных распределили. <…> Итак, в Константинополе <…> есть три (фрагмента. — Прим. ред.), на Кипре — два, на Крите — один, в Антиохии — три, в Эдессе один, в Александрии один, в Аскалоне один, в Дамаске один", — писал монах Анселл в XI веке.В Иерусалиме остался самый большой фрагмент, история которого обрывается в 1187-м. Крестоносцы взяли его с собой на битву с армией египетского султана Саладина. Рыцарей разгромили, а Крест таинственным образом исчез. Согласно преданию, папа римский Урбан III, узнав об этом, упал замертво.После по всей средневековой Европе разошлись легенды, общий смысл которых сводится к одному: Крест был из дерева райского сада, вот и вернулся обратно. Хотя в хрониках святыня упоминается еще пару раз: в 1219-м арабы предложили ее тамплиерам в обмен на снятие осады с города Думьят в Египте.В другом манускрипте говорится, что реликвию спрятал в Дамаске некий тамплиер — участник битвы 1187-го. Однако поиски так и не увенчались успехом.Немногим дольше можно проследить историю константинопольского фрагмента — того самого, что привезла царица Елена. В 1204-м византийскую столицу захватили крестоносцы и увезли в Европу большинство святынь. По всей видимости, Крест Господень оказался в их числе.А в Старом Свете его также разделили на части. Наиболее крупные хранятся в Риме, Париже, Генте, Брюсселе, на Афоне и севере Испании. Есть частицы и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иваново. В 2006-м одну из них даже доставили на околоземную орбиту.В вопросе подлинности, говорят священнослужители, есть два аспекта. Первый — сугубо научный: можно проанализировать конкретный фрагмент с помощью современных измерительных приборов. Но таких исследований пока не проводили с Крестом, в отличие от другой знаменитой реликвии — Туринской плащаницы, которая изучена достаточно хорошо."В Церкви же одним из определяющих выступает факт весьма длительного почитания святыни на том или ином месте, уже вошедший в церковное предание. Важно, чтобы было как можно больше таких свидетельств, хронологически близких к IV веку", — говорит председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Любопытно, что сегодня специалисты не сомневаются в подлинности хранящихся в России фрагментов. Их историю можно проследить с детальной точностью.

https://ria.ru/20230910/krestitel-1895050153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, европа, рим, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение