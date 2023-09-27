https://ria.ru/20230927/karabakh-1899042333.html
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов 27 сентября по телефону обсудили ситуацию в Карабахе и безопасность армянского... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:31
2023-09-27T19:31
2023-09-27T20:05
россия
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов 27 сентября по телефону обсудили ситуацию в Карабахе и безопасность армянского населения, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. Рассмотрены пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, касающихся разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций", - говорится в заявлении ведомства.Министры также затронули ряд сюжетов двусторонней и региональной повестки дня и условились о дальнейших контактах на различных уровнях, добавил МИД РФ.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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россия, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, сергей лавров, джейхун байрамов, баку, в мире
Россия, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Баку, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе