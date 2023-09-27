https://ria.ru/20230927/karabakh-1899036891.html

Миротворцы в Степанакерте перевезли 142 пострадавших при взрыве ГСМ жителя

Миротворцы в Степанакерте перевезли 142 пострадавших при взрыве ГСМ жителя - РИА Новости, 27.09.2023

Миротворцы в Степанакерте перевезли 142 пострадавших при взрыве ГСМ жителя

Миротворцы вертолетами перевезли 142 жителя, пострадавших при взрыве резервуара с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Степанакерте, в Сисиан оттуда их... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:09

2023-09-27T19:09

2023-09-27T19:35

степанакерт

ереван

россия

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Миротворцы вертолетами перевезли 142 жителя, пострадавших при взрыве резервуара с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Степанакерте, в Сисиан оттуда их переместят в Ереван, говорится в бюллетене Минобороны РФ.На автозаправочной станции под Степанакертом 25 сентября произошел взрыв, за которым последовал пожар. По последним данным, в результате взрыва погибли 68 человек."Вертолетами российского миротворческого контингента осуществлена перевозка 142 местных жителей, пострадавших в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерт, в Сисиан для последующей транспортировки авиацией Армении в Ереван", - говорится в бюллетене российского ведомства.Также уточняется, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев не зафиксировано.Кроме того, российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха из Агдама. Всего доставлено более 44 тонн продовольствия и медикаментов. В расположении российского миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медпомощи."Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 27 сентября сдано: девять единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, пять единиц средств ПВО, 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,3 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 667 тысяч боеприпасов", - добавляется в бюллетене.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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степанакерт, ереван, россия, ситуация в нагорном карабахе