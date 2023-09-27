Из Карабаха переехали более 53 тысяч человек, заявили в Армении
Багдасарян: из Карабаха в Армению переехали более 53 тысяч человек
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкБеженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха с 24 сентября уже переехали 53 629 человек, сообщила в среду в ходе брифинга пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
"По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению переехали 53 629, въехало 10 985 транспортных средств", - сказала Багдасарян. По ее словам, уже зарегистрированы 35491 человек. Кроме того, в Армению доставлены 349 раненых, перевезены тела 129 погибших.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.