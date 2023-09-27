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Из Карабаха переехали более 53 тысяч человек, заявили в Армении - РИА Новости, 27.09.2023
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19:04 27.09.2023 (обновлено: 19:18 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/karabakh-1899034653.html
Из Карабаха переехали более 53 тысяч человек, заявили в Армении
Из Карабаха переехали более 53 тысяч человек, заявили в Армении - РИА Новости, 27.09.2023
Из Карабаха переехали более 53 тысяч человек, заявили в Армении
В Армению из Карабаха с 24 сентября уже переехали 53 629 человек, сообщила в среду в ходе брифинга пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:04
2023-09-27T19:18
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
хикмет гаджиев
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха с 24 сентября уже переехали 53 629 человек, сообщила в среду в ходе брифинга пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек."По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению переехали 53 629, въехало 10 985 транспортных средств", - сказала Багдасарян. По ее словам, уже зарегистрированы 35491 человек. Кроме того, в Армению доставлены 349 раненых, перевезены тела 129 погибших.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
армения
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, хикмет гаджиев, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Нагорный Карабах
Из Карабаха переехали более 53 тысяч человек, заявили в Армении

Багдасарян: из Карабаха в Армению переехали более 53 тысяч человек

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкБеженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха с 24 сентября уже переехали 53 629 человек, сообщила в среду в ходе брифинга пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
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"По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению переехали 53 629, въехало 10 985 транспортных средств", - сказала Багдасарян. По ее словам, уже зарегистрированы 35491 человек. Кроме того, в Армению доставлены 349 раненых, перевезены тела 129 погибших.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
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Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
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