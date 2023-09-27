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Россия следит за проблемами армян Карабаха, заявило посольство - РИА Новости, 27.09.2023
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18:13 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/karabakh-1899025154.html
Россия следит за проблемами армян Карабаха, заявило посольство
Россия следит за проблемами армян Карабаха, заявило посольство - РИА Новости, 27.09.2023
Россия следит за проблемами армян Карабаха, заявило посольство
Острые гуманитарные проблемы армянского населения Нагорного Карабаха находятся в фокусе внимания российской стороны, заявило посольство России в Ереване. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:13
2023-09-27T18:13
в мире
азербайджан
россия
армения
никол пашинян
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Острые гуманитарные проблемы армянского населения Нагорного Карабаха находятся в фокусе внимания российской стороны, заявило посольство России в Ереване. "В фокусе внимания российской стороны, включая деятельность Pоссийского миротворческого контингента, неизменно находятся острые гуманитарные проблемы армянского населения Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии в Армении. В посольстве отметили, что Россия намерена и далее предпринимать все необходимые усилия для оказания содействия при oпope на имеющиеся трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов для установления в регионе прочного и длительного мира. "В день памяти о начале трагических событий 2020 года (начала эскалации конфликта в Карабахе 27 сентября 2020 года - ред.) вместе с армянским народом скорбим о погибших, выражаем сочувствие их семьям, желаем скорейшего восстановления здоровья всем пострадавшим", - заявили в посольстве. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Позднее минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в результате военной операции - по его данным, за сутки боевых действий погибли 180 азербайджанских военнослужащих в чине от рядового до подполковника. Кроме того, по данным МВД республики, погибли 12 азербайджанских полицейских. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, азербайджан, россия, армения, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин
В мире, Азербайджан, Россия, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин
Россия следит за проблемами армян Карабаха, заявило посольство

Посольство РФ в Армении: проблемы армян Карабаха находятся в фокусе внимания

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы возле гуманитарного центра в городе Горис
Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Острые гуманитарные проблемы армянского населения Нагорного Карабаха находятся в фокусе внимания российской стороны, заявило посольство России в Ереване.
"В фокусе внимания российской стороны, включая деятельность Pоссийского миротворческого контингента, неизменно находятся острые гуманитарные проблемы армянского населения Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии в Армении.
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В посольстве отметили, что Россия намерена и далее предпринимать все необходимые усилия для оказания содействия при oпope на имеющиеся трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов для установления в регионе прочного и длительного мира.
"В день памяти о начале трагических событий 2020 года (начала эскалации конфликта в Карабахе 27 сентября 2020 года - ред.) вместе с армянским народом скорбим о погибших, выражаем сочувствие их семьям, желаем скорейшего восстановления здоровья всем пострадавшим", - заявили в посольстве.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
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Право на катастрофу: Россия должна Армении
26 сентября, 08:00
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Позднее минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в результате военной операции - по его данным, за сутки боевых действий погибли 180 азербайджанских военнослужащих в чине от рядового до подполковника. Кроме того, по данным МВД республики, погибли 12 азербайджанских полицейских.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
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